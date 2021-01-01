فيراري توقف بورتوفينو إم



فيراري فيراري

أعلنت شركة فيراري أنها ستتوقف عن إنتاج Portofino M ذي السقف الثابت القابل للتحويل.



وبحسب motor1، تم تأكيد الخبر من قبل المتحدث الرسمي باسم فيراري إلى Road & Track، مشيرًا إلى أن سيارة روما سبايدر التي تم طرحها حديثًا ستتولى مهامها بصفتها أعلى مستوى للمبتدئين في تشكيلة العلامة الإيطالية.



تتميز سيارة فيراري روما سبايدر، التي تم طرحها قبل أيام قليلة، بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 3.9 لتر ينتج 612 حصانًا وعزم دوران يبلغ 561 رطلًا.

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على عكس Portofino M، تم تجهيز روما سبايدر بسقف من القماش التقليدي، وهو أخف بكثير من السقف الصلب القابل للطي للطراز السابق.تم إطلاق Ferrari Portofino M في عام 2020، بعد Portofino الذي تم تقديمه في عام 2017.كان يُعرف باسم California T من قبل، والذي بدأ باسم California فقط، وهو سلالة تعود إلى عام 2008، وجاءت مع تقديم محرك V8 بسعة 4.3 لتر يستنشق بشكل طبيعي بقوة 453 حصانا.كما تمت إضافة شعار «T» إلى اسم كاليفورنيا في عام 2014، وهو ما يمثل إضافة شاحنين توربينيين، مما أدى إلى زيادة إنتاج الطاقة إلى 552 حصانًا.وتم تغيير اسم السيارة لاحقًا إلى Portofino، مع زيادة خرج الطاقة إلى 591 حصان، ثم تم إطلاق Portofino M بقوة 612 حصانا.على الرغم من هذه الأرقام والتحسينات التي تم إدخالها على لوحة الاسم، لم تكن Portofino M وأسلافها في قمة اهتماماتهم عندما يتعلق الأمر بسيارات فيراري الرياضية.بالنظر إلى أرقام إنتاج روما سبيدر أعلاه، تشير فيراري أن روما سبيدر يمكن أن يصل إلى 62 ميلًا في الساعة، ما يعادل 100 كيلومتر في الساعة، في 3.4 ثانية و124 ميلاً في الساعة (200 كم / ساعة) في 9.7 ثانية.