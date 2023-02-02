أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 20 مارس، نخفاضا جديدا في بداية التعاملات، إذ انخفضت الفراخ الساسو بقيمة 3 جنيهات لتسجل 105 جنيهات، بعدما سجلت أمس قيمة 108 جنيهات، جاء ذلك قبل حلول شهر رمضان بأيام معدودة، إذ تكثر مخاوف الناس في تلك الفترة من ارتفاع أسعار الدواجن نظرا للإقبال عليها، ولكنها خالفت التوقعات مما جعلها تتصدر محركات البحث.



ويرصد «المصري اليوم» خلال السطور التالية أسعار الدواجن والبيض اليوم داخل البورصة والأسواق، والتي جاءت كالتالي:



أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت اسعار الفراخ البيضاء اليوم، 73 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، ووصل سعرها في السوق المحلية 80 جنيهًا.

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