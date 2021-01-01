على غرار «تويتر»..تطلق «ميتا» خدمة الاشتراك مقابل التحقق بالولايات المتحدة

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صورة الخبر: ميتا
ميتا

أطلقت شركة ميتا خدمة الإشتراك الخاصة بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الخدمة التي تسمح لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام بالدفع مقابل التحقق على غرار تويتر، وكانت قد أعلنت شركة ميتا في بيان لها أن خدمة ميتا سوف تمنح المستخدمين الشارة الزرقاء بعد التحقق من حسابتهم بإستخدام هوية حكومية، ومن المتوقع أن تكلف الخدمة ما يقارب من 11 دولار و99 سنت شهريًا على الويب.

وقال أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العلامة الزرقاء التي تتواجد بجوار الأسم بمواقع التواصل الإجتماعي تمنح للمشاهير أو الأفراد الذين تمكنوا من تحقيق إنجاز عظيم، وتناولت أخبارهم الصحف والمواقع، وسيو البحث الخاص بهم على جوجل مرتفع، أي بمجرد كتابة أسممائهم على جوجل يظهر البحث الخاص بهم، وهم من ترة مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يستحقون أن يكون بجوار أسمائهم العلامة الزرقاء.

وأكد «طارق»، في حوار عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم هشام عبدالتواب عبر فضائية «اكسترا نيوز»، على أن الخدمة تظل بدون مقابل للأفراد الذين حصلوا على إنجازات هامة وتناولت أخبارهم الصحف والمواقع، وكذلك أولئك الذين حصلوا بالفعل على العلامة الزرقاء قبل إتاحة الخدمة مقابل إشتراك، على غير ما يعتقد البعض أن الخدمة أصبحت مقابل إشتراك للجميع.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات،أن شركة ميتا تستهدف إتاحة العلامة الزرقاء للأفراد العاديين وغير المشاهير لكي يتمكن الأفراد العاديين من تأمين حسابتهم، إضافة إلى إمكانية حصولهم لصندوق دعم لهم بأي وقت خلال 24 ساعة بمقابل مادي.

وأشار إلى أن العلامة الزرقاء بجميع المنصات لها شكل واحد ولها أيضًا العديد من المزايا أبرزها الظهور بأولوية حال كتب صاحبها تعليق بأحد المنشورات، ويظهر أسم المستخدم أول أسم حال البحث عن الأسم،إضافة إلى خاصية حماية إضافية عن الحسابات العادية.

المصدر: المصرى اليوم

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