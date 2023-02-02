أسعار الدولار والعملات اليوم بالبنك الأهلي المصري



اسعار العملات اسعار العملات

استقرت أسعار العملات في بداية تعاملات البنوك اليوم الاثنين 20 مارس 2023، حيث سجل الجنيه الاسترلينى 37.42 جنيه، وعلى صعيد العملات العربية سجل الدينار الكويتى 100.63 جنيه.



وفيما يلي تستعرض «المصري اليوم» أسعار العملات العربية والاجنبية طبقًا للبنك الاهلى المصرى:



سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل الدولار الأمريكي وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

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