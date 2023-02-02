أسعار الدولار والعملات اليوم بالبنك الأهلي المصري

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صورة الخبر: اسعار العملات
اسعار العملات

استقرت أسعار العملات في بداية تعاملات البنوك اليوم الاثنين 20 مارس 2023، حيث سجل الجنيه الاسترلينى 37.42 جنيه، وعلى صعيد العملات العربية سجل الدينار الكويتى 100.63 جنيه.

وفيما يلي تستعرض «المصري اليوم» أسعار العملات العربية والاجنبية طبقًا للبنك الاهلى المصرى:

سعر الدولار الأمريكي اليوم
سجل الدولار الأمريكي وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية
سعر اليورو اليوم
سجل اليورو اليوم 20 مارس 2023: 32.79 جنيه للشراء، 33.02 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية
سعر الجنيه الإسترليني:
سجل الجنيه الإسترلينى اليوم 20 مارس 2023: 37.42 جنيه للشراء و37.72 جنيه للبيع.

سعر الفرانك السويسرى:
سجل الفرانك السويسري اليوم 20 مارس 2023: 33.11 جنيه للشراء و33.33 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني:
سجل الـ100 ين ياباني اليوم 20 مارس 2023: 23.18 جنيه للشراء، و23.42 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى:
سجل الريال السعودى اليوم 20 مارس 2023: 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي:
سجل الدينار الكويتى اليوم 20 مارس 2023: 96.96 جنيه للشراء، و100.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي:
سجل الدرهم الإماراتي اليوم 20 مارس 2023: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني:
سجل اليوان الصينى اليوم 20 مارس 2023: 4.45 جنيه للشراء، 4.48 جنيه للبيع

المصدر: المصرى اليوم

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