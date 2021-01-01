«الأرصاد الجوية » تكشف تفاصيل طقس اليوم: شتوي دافئ نهارًا.. وفرص لتساقط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، فالعظمى اليوم على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية خلال فترة النهار، نتيجة تأثر البلاد بمصادر كتل هوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتب منخفضة بدرجات حرارتها، إضافة لوجود امتداد لمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا.
وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أن الطقس خلال فترات النهار شتوي معتدل، مائل للدفء على أغلب المحافظات الشمالية مرورًا بالسواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس وخاصة بالساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، فالصغرى خلال فترات الليل ستكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، لتكون الأجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية.
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