«الأرصاد الجوية » تكشف تفاصيل طقس اليوم: شتوي دافئ نهارًا.. وفرص لتساقط الأمطار

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، فالعظمى اليوم على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية خلال فترة النهار، نتيجة تأثر البلاد بمصادر كتل هوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وهي كتب منخفضة بدرجات حرارتها، إضافة لوجود امتداد لمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا.



وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، أن الطقس خلال فترات النهار شتوي معتدل، مائل للدفء على أغلب المحافظات الشمالية مرورًا بالسواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس وخاصة بالساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، فالصغرى خلال فترات الليل ستكون ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، لتكون الأجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية.

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نشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقسوأشارت إلى أن اليوم سيشهد نشاطًا للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومترا، وهو ما يساعد على زيادة شعور المواطنين بأغلب محافظات الجمهورية بانخفاض درجات الحرارة، وشعور المواطنين بالبرودة خلال فترات الليل، إضافة لوجود المنخفض بطبقات الجو العليا وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.وكشفت غانم، عن وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على السواحل الشمالية وبعض محافظات شمال الوجه البحري، وامتداد بعض الأمطار الخفيفة لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد لبعض المناطق منها القاهرة الكبرى، لافتة إلى ضعف فرص تساقط الأمطار بالمناطق الداخلية للبلاد.ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من الثلاثاء المقبلوأكدت على أن الأمطار المتوقعة اليوم لن تكون مؤثر على مجمل أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين، كما أنه من المتوقع أن تسقط على مدار أوقات متقطعة من اليوم، مشيرة إلى أنه من المتوقع إستمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا الأثنين، لتبدأ الأجواء بالاختلاف يوم الثلاثاء نظرًا لاختلاف مصادر الكتل الهوائية والتي سيتكون قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وهو ما يزيد من شعور المواطنين بالارتفاع الطفيف والتدريجي بدرجات الحرارة، منوهة أن هذا الارتفاع سيستمر لنهاية الأسبوع.