أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 ينخفض 30 جنيها

تباينت أسعار الذهب اليوم محليا، فضلا عن تباين سعره في البورصات العالمية، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، إضافة إلى الأعيرة المختلفة من المعدن الثمين، وفق ما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.
سعر جرام الذهب عيار 21
وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب المختلفة، كما يلي.
- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2050 جنيها للبيع، مقابل 2080 للشراء.
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