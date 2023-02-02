أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 ينخفض 30 جنيها

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أسعار الذهب

تباينت أسعار الذهب اليوم محليا، فضلا عن تباين سعره في البورصات العالمية، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، إضافة إلى الأعيرة المختلفة من المعدن الثمين، وفق ما أعلنته شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21
وترصد «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب المختلفة، كما يلي.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2050 جنيها للبيع، مقابل 2080 للشراء.

- عيار 24 نحو 2343 جنيها للبيع، مقابل 2377 جنيها للشراء.

- عيار 22 نحو 2148 جنيها للبيع، مقابل 2179 جنيها للشراء.

- عيار 18 نحو 1757 جنيها للبيع، مقابل 1783 جنيها للشراء.

- عيار 14 نحو 1367 جنيها للبيع، مقابل1387 جنيهًا للشراء.
- عيار 12 نحو 1171 جنيها للبيع، مقابل 1189 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب
وفي السياق ذاته، سجل سعر الجنيه الذهب 16400 جنيه للبيع، و16640 جنيه في عمليات الشراء، وشهدت أسعار الذهب مع نهاية تعاملات أمس، تراجعا بنحو 33 جنيهًا عن أسعارها صباح أمس، وفق ما أعلنته شركة جولد بيليون، إحدى الشركات العاملة في مجال تداول أسعار الذهب.

المصدر: الوطن

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