يطرح «واتساب» ميزة جديدة على أجهزة أيفون.. «وضع رسائلك الصوتية حالة»

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أطلق تطبيق المحادثة والتواصل الاجتماعي "واتساب" ميزة جديدة تتعلق بالرسائل الصوتية، وذلك لأجهزة هواتف الأيفون، فقد طرح الواتساب طريقة جديدة لاستخدام الرسائل الصوتية، فقد سمح تطبيق المحادثة الشهير للمستخدمين بوضع تلك الرسائل الصوتية كحالة وهو ما لم يكن مطروحًا من قبل، وقد بدأ الواتساب في اختبار تلك الميزة الجديدة العام الماضي، ولكنها أصبحت متاحة أخيرًا للمستخدمين، وذلك بحسب "ذا صن".



وهو ما يعني أنه يمكن لكل مستخدمي التطبيق من حاملي هواتف الأيفون بتغيير حالتهم بأن تصبح أصواتهم، وإبقاء الأصدقاء والعائلة على اطلاع دائم بما ينووا فعله، وذلك بشرط ألا تتعدة مدة المقطع الصوتي الـ 30 ثانية.



ولتطبيق تلك الخاصية الجديدة ما عليك سوى الانتقال إلى إضافة حالة في الواتساب كما تفعل دائمًا، وستلاحظ وجود علامة الميكروفون في الجزء الأيمن أسفل الهاتف، ثم اضغط مع الاستمرار وقم بتسجيل رسالتك الصوتية، وإذ لم تره بعد ما عليك سوى تحديث الهاتف الخاص بك، وذلك عن طريق التوجه إلى متجر التطبيقات والبحث عن برنامج الواتساب وتحديثه، أو يمكنك الانتظار حتى يكون متاح تلقائيًا بدون الحاجة إلى تحديث هاتفك.

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وصرح تطبيق المحادثة واتساب أنه سيتم تطبيق وطرح تلك المميزات خلال الأسابيع المقبلة، ومن المعروف عن واتساب أنه يجرب دائمًا تلك التحديثات من قبل مجربين لها أولًا، وإذا كنت تريد أن تجرب تلك الميزات والتحديثات الجديدة قبل أي شخص يمكنك أن تتبع تعليمات شركة "بيتا واتساب" لتنضم إليهم.قم الذهاب إلى متجر التطبيقات في هاتفك وقم بتحميل تطبيق "الواتساب"، مرر التطبيق إلى الأسفل حتى تصل إلى نقطة "كن أحد مجربي الإصدار التجريبي"، واضغط على زر "أنا موافق" ثم كلمة انضمام للتأكيد، الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.