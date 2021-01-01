فيديو .. بايرن ميونخ يسقط أمام باير ليفركوزن



بايرن ميونخ يتلقى هزيمة أمام باير ليفركوزن بايرن ميونخ يتلقى هزيمة أمام باير ليفركوزن

سقط بايرن ميونخ أمام نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 1-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "باي أرينا" ضمن منافسات الجولة 25 من عمر بطولة الدوري الألماني للموسم الحالي 2022-2023.



جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من أزيكويل لاسيوس (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين 56 و73 لصالح فريق بايرن ليفركوزن، بينما أحرز هدف بايرن ميونخ الوحيد جوشوا كيميتش في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.



بهذه النتيجة يتنازل بايرن ميونخ عن صدارة ترتيب الدوري الألماني لصالح غريمه برووسيا دورتموند بعدما توقف رصيده عن 52 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 72 هدفاً وتلقي 27.

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بينما ارتقى باير ليفركوزن إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 37 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 10 مواجهات وتسجيل 45 هدفاً وتلقي 40.وفشل بايرن ميونخ في الخروج بالثلاث نقاط، لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري الألماني أمام منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.كما فشل البايرن في تحقيق الفوز الرابع على التوالى، بعدما فَاز فى لقاءاته الثلاثة السابقة، بالإضافة إلى تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه ذهابا على باريس سان جيرمان 1-0 قبل الفوز عليه إيابا 2-0 فى ملعب "أليانز آرينا"، ليضرب موعد ناريا مع مانشستر سيتي.وتعتبر مباراة اليوم بين البايرن وباير ليفركوزن هي المواجهة رقم 74، التي يلتقي فيها الفريقان في مختلف المسابقات، وفاز البافاري في 47 مباراة، ولم يذق طعم الخسارة سوى في 14 مباراة، وحَسم التعادل نتيجة 12 مواجهة أخرى.وكان بايرن ميونخ قد حقق الفوز أمام باير ليفركوزن في مباراة الذهاب برباعية دون رد.وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:حراسة المرمى: سومير.خط الدفاع: بنجامين بافارد، ماتياس دي ليخت، دايوت أوباميكانو.خط الوسط: جواو كانسيلو، جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، ألفونسو ديفيز.خط الهجوم: ساديو ماني، ليروي ساني، توماس مولر.https://nvcplayer.crazyvidup.com/player/html/PrS294kdz62Zq?popup=fromblocked&autoplay=1