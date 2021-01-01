لسحور رمضان .. طريقة عمل الفول فى المنزل



طريقة عمل الفول طريقة عمل الفول

يعد الفول من الأكلات الرئيسية على مائدة السحور فى شهر رمضان وتشتريه ربة المنزل جاهزا فى كثير من الأحيان ولكن الأنواع المعدة فى البيت تكن أكثر نظافة وصحة وأقل تكلفة



نقدم لكم طريقة عمل الفول فى المنزل بمذاق شهى مثل المحلات ذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى



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مقادير الفولنصف كيلو فول منقوع مصفىنصف كيلو فول مدشوشنصف كوب عدس أصفرماء بصلة قطع1 ثمرة طماطم1 ثمرة جزر1 فص ثوم1 ملعقة كبيرة كركمطريقة عمل الفول* فى قدرة الفول الصغيرة “ الدماسة” ضعي الفول والفول المدشوش والعدس بعد غسلهم وتصفيتهم وتضاف قطع الطماطم والكركم والجزر والبصل والثوم والملح* أضيفي الماء وعصرة ليمون وضعي القدرة على نار هادئة وغطيها جيدا لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 ساعة والنظر بين الحين والاخر لإضافة الماء الساخن عند حاجة الفول لإتمام النضج ثم انتظري حتى يبرد واحفظيه فى الثلاجة لحين الاستخدام.