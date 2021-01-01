لسحور رمضان .. طريقة عمل الفول فى المنزل

طريقة عمل الفول
يعد الفول من الأكلات الرئيسية على مائدة السحور فى شهر رمضان وتشتريه ربة المنزل جاهزا فى كثير من الأحيان ولكن الأنواع المعدة فى البيت تكن أكثر نظافة وصحة وأقل تكلفة
نقدم لكم طريقة عمل الفول فى المنزل بمذاق شهى مثل المحلات ذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى
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مقادير الفول
نصف كيلو فول منقوع مصفى
نصف كيلو فول مدشوش
نصف كوب عدس أصفر
ماء بصلة قطع
1 ثمرة طماطم
1 ثمرة جزر
1 فص ثوم
1 ملعقة كبيرة كركم
طريقة عمل الفول
* فى قدرة الفول الصغيرة “ الدماسة” ضعي الفول والفول المدشوش والعدس بعد غسلهم وتصفيتهم وتضاف قطع الطماطم والكركم والجزر والبصل والثوم والملح
* أضيفي الماء وعصرة ليمون وضعي القدرة على نار هادئة وغطيها جيدا لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 ساعة والنظر بين الحين والاخر لإضافة الماء الساخن عند حاجة الفول لإتمام النضج ثم انتظري حتى يبرد واحفظيه فى الثلاجة لحين الاستخدام.
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