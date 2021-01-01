اسأل العميد .. مبادرة تطلقها حقوق عين شمس

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فتحت جامعة عين شمس نافذة جديدة للتواصل مع عمداء الكليات، من خلال "اسأل العميد" والتي تبنتاها اللجنة الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب.



تنظم اللجنة الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بجامعة عين شمس لقاء مفتوحا مع الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، دعما للتواصل مع طلاب الكلية، والرد على تساؤلاتهم.



ويأتي ذلك يوم الثلاثاء الموافق الحادى والعشرين من مارس لعام 2023م في الساعة الحادية عشرة صباحا، بقاعة الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

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وكان قد عقدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، ندوة دولية بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة Jean Moulin Lyon III حول الشراكات بين القطاع العام والخاص « Les Partenariats Public-Privé » بقاعة المؤتمرات بالكلية.وركزت الندوة على الوقوف علي أحدث التطورات القانونية في مصر وفرنسا بشأن ابرام وتنفيذ عقود الشراكة، والتي تعد أهم أساليب التعاقد الحكومي التي تسعي الدول لتطبيقها في سبيل النهوض بمشروعات البنية التحتية ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.وافتتح الندوة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس والأستاذة الدكتورة كارولين شامار-هيم وكيلة كلية الحقوق بجامعة Jean Moulin Lyon III نيابة عن عميد الكلية والدكتور ستيفان بييه المنسق الفرنسي للقسم المصري الفرنسي بالكلية.