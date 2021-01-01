المتقدمين لـ وظائف المدارس اليابانية 2023 .. قرار عاجل من التعليم

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › المتقدمين لـ وظائف المدارس اليابانية 2023 .. قرار عاجل من التعليم

صورة الخبر: المدارس اليابانية
المدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا عاجلا بشأن وظائف المدارس اليابانية 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر أن يتم عمل مقابلات شخصية باللغة الانجليزية للمتقدمين لـ وظائف المدارس اليابانية 2023 الحاصلين على أعلى الدرجات ، ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ستقوم لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لـ وظائف المدارس اليابانية 2023 بإجراء مقابلة شخصية لكل متقدم لكل وظيفة لتقييم الآتي :

مهارات التواصل
مهارات العرض والتقديم
مهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات
مهارات القيادة
المهارات المتعلقة بمجال التخصص
المظهر العام
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عملية التقدم لـ وظائف المدارس اليابانية 2023 واختيار الفائزين إلكترونياً ،عن طريق قيام المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة ، والإجابة عن عدد من الأسئلة المتنوعة التي تعكس مهنية وكفاءة المتقدم .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لابد من إن يكون لدى المتقدم لـ وظائف المدارس اليابانية 2023 لهذه الوظائف مهارات التحدث والكتابة لـ اللغة الإنجليزية ، مؤكدةً أنه سيتم اختبار قدرات المتقدمين عليها.

رابط وظائف المدارس اليابانية 2023
يمكن لمن يهمه الأمر التقديم في وظائف المدارس اليابانية 2023 إلكترونيا من خلال الدخول على رابط وظائف المدارس اليابانية 2023 عبر الضغط هنا

https://ejsadm.moe.gov.eg/

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على المتقدمين لـ وظائف المدارس اليابانية 2023 .. قرار عاجل من التعليم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
38275

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager