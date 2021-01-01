

أوكرانيا وروسيا أوكرانيا وروسيا

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن واشنطن كانت تأمل في أن يبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نزاعًا مسلحًا مباشرًا ضد روسيا، حتي قبل بدء موسكو العملية العسكرية الخاصة.



وقال ماكجريجور، إن “بدء الاشتباك ضد روسيا كان سيكون هجوم كييف على جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية، اللذين تقصفهما القوات الأوكرانية منذ عام 2014”.



بوتين منع ذلك

وأضاف: “تم تعزيز القوات المسلحة لأوكرانيا خصيصًا القتال ضد روسيا. لقد افترضنا أن أوكرانيا ستأخذ زمام المبادرة بنفسها وتهاجم ما يسمى بالجمهوريات المزعومة في دونيتسك ولوجانسك، ولكن هذا لم يحدث لان بوتين منع ذلك".

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وأوضح أن “بدء العملية الخاصة لم يكن مفاجأة لواشنطن، حيث كان البيت الأبيض يخطط لصراع في أوكرانيا لفترة طويلة”.وأشار ماكجريجور إلى أن القوات المسلحة لأوكرانيا تم تدريبها بنشاط لهذا الغرض.