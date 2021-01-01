جنرال أمريكي سابق :هذه هي خطة أوكرانيا لضرب روسيا قبل الحرب

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › جنرال أمريكي سابق :هذه هي خطة أوكرانيا لضرب روسيا قبل الحرب

صورة الخبر: أوكرانيا وروسيا
أوكرانيا وروسيا

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن واشنطن كانت تأمل في أن يبدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نزاعًا مسلحًا مباشرًا ضد روسيا، حتي قبل بدء موسكو العملية العسكرية الخاصة.

وقال ماكجريجور، إن “بدء الاشتباك ضد روسيا كان سيكون هجوم كييف على جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية، اللذين تقصفهما القوات الأوكرانية منذ عام 2014”.

بوتين منع ذلك
وأضاف: “تم تعزيز القوات المسلحة لأوكرانيا خصيصًا القتال ضد روسيا. لقد افترضنا أن أوكرانيا ستأخذ زمام المبادرة بنفسها وتهاجم ما يسمى بالجمهوريات المزعومة في دونيتسك ولوجانسك، ولكن هذا لم يحدث لان بوتين منع ذلك".

وأوضح أن “بدء العملية الخاصة لم يكن مفاجأة لواشنطن، حيث كان البيت الأبيض يخطط لصراع في أوكرانيا لفترة طويلة”.

وأشار ماكجريجور إلى أن القوات المسلحة لأوكرانيا تم تدريبها بنشاط لهذا الغرض.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جنرال أمريكي سابق :هذه هي خطة أوكرانيا لضرب روسيا قبل الحرب

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
31210

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager