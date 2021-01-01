الدكتور مجدي عاشور يجيب .. زوجتي لا تصلي ونصحتها كثيرا ماذا أفعل معها ؟



الدكتور مجدي عاشور الدكتور مجدي عاشور

يشتكي بعض الأزواج من زوجاتهم اللاتي لا يؤدين ما عليهن من صلوات وأنهم بذلوا معهن كل الطرق حتى يؤدين الصلاة، ولكن لا يرعفوا ماذا يفعلوا معهن.



وفى هذا الصدد يجيب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، عن سؤال ورد اليه خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، عن سؤال مضمونة:" رجل عنده زوجة لا تصلي ، فماذا يجب عليه تجاهها ؟".



زوجتي لا تصلي ونصحتها كثيرا ماذا أفعل معها ؟

ليرد “عاشور”، قائلاً:" أن مسؤولية الزوج تقتضي أن يذكِّر زوجتَه بفعل الأوامر الشرعيَّة التي افترضها الله تعالى عليها ، والتي من أعظمها الصلوات الخمس ، فَهُنَّ ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وهذا الأمر كما يشمل الزوجة يشمل أيضًا الزوج ، حيث يقول الله تعالى : {يَ??أَيُّهَا ?لَّذِينَ ءَامَنُواْ قُو?اْ أَنفُسَكُم? وَأَه?لِيكُم? نَار?ا}[التحريم: 6]؟.

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كما أنه اتفق الفقهاء على أن مسؤولية الرجل عن زوجته في القيام بحقوق الله تعالى كالصلاة تقتصر على التذكير والترغيب بالحسنى في القول والفعل ، ولِين الجانب والدعاء لله تعالى بالقبول والهداية ؛ لأن الزوج غير مُطالَب بإجبار زوجته على الصلاة ، وغير مسؤول عن طاعتها وتديُّنها ، وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة فهي غير مسؤولة عن طاعة زوجها والتزامه بالصلاة ، حيث قال الله تعالى : {وَلَا تَزِرُ وَازِرَة? وِز?رَ أُخ?رَى?}[الأنعام: 164].ماذا يفعل الرجل مع زوجته التي لا تصلي؟والخلاصة : أن علاج تقصير الزوجة أو الزوج في بعض الواجبات الدينية كالصلاة يكون بالنصيحة والاستمرار فيها بالموعظة الحسنة والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء بالهداية وصلاح الأحوال ، فيكون أمره لها بلطف وحكمة وليس بزجر أو توبيخ ، فضلًا عن أن أيِّ إيذاء نفسي أو بدني لها ، امتثالًا لقوله تعالى : {وَلَا تَس?تَوِي ?ل?حَسَنَةُ وَلَا ?لسَّيِّئَةُ? ?د?فَع? بِ?لَّتِي هِيَ أَح?سَنُ فَإِذَا ?لَّذِي بَي?نَكَ وَبَي?نَهُ? عَدَ?وَة? كَأَنَّهُ? وَلِيٌّ حَمِيم?}[فصلت: 34].كما يمكن إقامة الصلوات في المنزل جماعةً مع بعضهما حتى يتعود الطرف المقصر على الصلاة، استئناسًا بقوله تعالى لنبيه ?: {وَأ?مُر? أَه?لَكَ بِ?لصَّلَو?ةِ وَ?ص?طَبِر? عَلَي?هَا}[طه: 132].زوجتي لا تصلي ماذا أفعل معها ؟سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله له، عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع يوتيوب.ورد شلبي، قائلًا: عليك أن تستمر فى نصحها وادع لها بأن يهديها الله ويصلح حالها، حيث قال المولى عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا}.وتابع: "إن كنت تصلي في المسجد فاجعل صلاتين في المسجد وباقي اليوم صلِ في بيتك جماعة مع زوجتك، حتى تعودها على الصلاة وتحببها فيها".وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ترك الصلاة إثم عظيم، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام ولكنه لم يكفر، وعليه الاستغفار والندم وعقد العزم على الالتزام بالصلاة.وأضاف الشيخ عويضة عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص: "تزوجت من امرأة لا تصلي على أمل أنها ستصلي بعد الزواج، فهل علي ذنب؟"، قائلا: "ليس عليك ذنب، وحاول معها كثيرا وأقنعها بالصلاة ومدى أهميتها في الإسلام، وحاول أن تخصص جزءا من صلواتك معها في المنزل حتى تتعود على الصلاة ولك الأجر".وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: "لا تيأس معها وجدد أسلوب إقناعك لها حتى تصلي ولا تتركها لهذا السبب، لأنها إذا صلت وواظبت على الصلاة قد تكون سببا في دخولك الجنة".