عدم الإهمال فى علاجها .. إليك أسباب مرض السكري الكاذب



مرض السكري الكاذب مرض السكري الكاذب

يعد مرض السكري الكاذب من المشكلات الصحية التى لايعرفها الكثير من الأشخاص بالرغم من خطورتها ، حيث أن الإهمال فى علاجها يؤدي لمضاعفات خطيرة مثل الجفاف الشديد والموت.



وذكر موقع “كليفند كلينك ” ، أن السكري الكاذب يتشابه فى الأعراض مع النوع عادى ، ولكن السبب فى المعاناة من هذه الحالة يكن بعيدا عن البنكرياس والأنسولين.



السكري الكاذب المركزي :

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هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من مرض السكري الكاذب ويحدث ذلك عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH أو فاسوبريسين) وينتج ما تحت المهاد ADH ، لكن الغدة النخامية تخزنه وتطلقه.يمكن أن تصاب بمرض السكري الكاذب المركزي في حالة تلف الغدة النخامية أو الوطاء.مرض السكري الكاذب كلوي المنشأ :يحدث هذا النوع من مرض السكري الكاذب عندما تطلق الغدة النخامية ما يكفي من هرمون ADH ، لكن كليتيك لا تستجيب له بشكل صحيح ولا يمكنها الاحتفاظ بالمياه.داء السكري الكاذب الوطاء :في هذا النوع من مرض السكري الكاذب تسبب مشكلة في الوطاء يقع أسفل المهاد في الدماغ وهو حلقة الوصل بين الجهاز العصبي و الجهاز الإفرازي من خلال الغدة النخامية وهو مسئول عن وظائف حيوية عديدة مثل ضبط بعض عمليات الأيض وبعض الأفعال اللاإرادية وإنتاج وإفراز الهرمونات التي تقوم بدورها بضبط عملية إفرازها في الفص الأمامي للغدة النخامية ،كما يحتوي على مراكز التحكم بالجوع والعطش ودرجة حرارة الجسم.يعد المسؤول الرئيسي عن التحكم بالعواطف ولا علاقة لها بإنتاج هرمون ADH الشعور بالعطش وشرب المزيد من السوائل، ولهذا السبب وقد تحتاج إلى التبول كثيرًا.سكري الحمل الكاذب :هذه حالة نادرة ومؤقتة يمكن أن تحدث أثناء الحمل . يحدث سكري الحمل الكاذب عندما تصنع المشيمة ، وهي عضو مؤقت يوفر الغذاء لطفلك ، الكثير من الإنزيم الذي يكسر الهرمون المضاد لإدرار البول. الأشخاص الذين لديهم أكثر من طفل واحد أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة لأن لديهم المزيد من أنسجة المشيمة. عادةً ما يختفي سكري الحمل الكاذب بعد فترة وجيزة من انتهاء الحمل.لا ينبغي الخلط بينه وبين سكري الحمل ، وهو نوع من داء السكري يمكن أن يتطور أثناء الحمل لدى الأشخاص الذين ليس لديهم مرض السكري بالفعل. يتسبب داء سكري الحمل في ارتفاع نسبة السكر في الدم.