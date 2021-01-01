وزير التعليم يعلن تعميم مبادرة “طبيعتك تميزك” بجميع المدارس

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صورة الخبر: وزير التربية والتعليم والتعليم
وزير التربية والتعليم والتعليم

زف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبرا سارا لجميع الحضور أثناء فعاليات نهائيات اولمبياد مدارس مصر في محافظة السويس الآن.

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة قررت الان تبني مبادرة “طبيعتك تميزك” التي أطلقتها طالبات مدرسة السويس الثانوية بنات لمكافحة التنمر .

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه قرر تطبيق هذه المبادرة في جميع مدارس جمهورية مصر العربية ، مؤكدا أنها مبادرة جيدة تقوم بمواجهة ظاهرة التنمر.

وكانت طالبات مدرسة السويس الثانوية بنات الجديدة شاركن في التصفية النهائية في مسابقة اولمبياد مدارس مصر ، بمبادرة عن “التنمر وكيفية مواجهته في المدارس الحكومية” ، تحت شعار طبيعتك تميزك .

وقالت الطالبات إن سبب اختيار موضوع التنمر للمشاركة به في نهائيات اولمبياد مدارس مصر ، هي زمليتهن رودينا التي توفيت منذ أسابيع من حزنها على تنمر زميلاتها بها ، مؤكدات أنهن قمن بعمل حملات في مدارس السويس لتعريف الطلاب بخطورة التنمر ، وكيفية التصدي لهذه الظاهرة ، وسرد الآثار السلبية التي من الممكن أن يصاب بها الإنسان بسببها .

جدير بالذكر أنه تم تجهيز قاعتين في مدرسة الطالبات المتقدمات بفكرة مبادرة طبيعتك تميزك لتقديم محاضرات ضد التنمر بهدف نشر الوعي والايجابية واتخاذ خطوة قوية لمحاولة القضاء على ظاهرة التنمر في محافظة السويس اولا، وفي دور الـ 8 شجعت الطالبات ياسمين الجندي استشاري العلاقات العامة ومؤسس المبادرة الثقافية ركن الياسمين ، وأصبحت سفيرة المبادرة وفي نصف النهائي اصبح الفنان سامح حسين سفيرا للمبادرة.

المصدر: elbalad

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