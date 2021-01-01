مواعيد الدراسة في شهر رمضان في المملكة العربية السعودية



الدراسة في المملكة العربية السعودية الدراسة في المملكة العربية السعودية

أعلنت إدارة التعليم في الشرقية بـ المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اعتماد التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك.



وأوضحت إدارة تعليم الشرقية، أن “التوقيت الزمني لليوم الدراسي في المدارس الحكومية يبدأ الساعة 9:30، وفي مدارس التعليم المستمر الساعة 9، في مكاتب التعليم بنين وبنات الساعة 9:30 صباحا”.



وأكدت أن التوقيت الزمني لليوم الدراسي لشهر رمضان، ينطبق علي جميع المدارس الحكومية والأهلية، ومدارس التعليم المستمر، ومكاتب التعليم، وكافة الإدارات التابعة لإدارة التعليم.