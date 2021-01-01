للتسهيل علي المواطنين .. خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

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توفر الحكومة عبر وزاراتها وهيئاتها خدماتها للمواطنين عبر الإنترنت للتسهيل عليهم، والتي من بينها استخراج كعب العمل أونلاين.



استخراج كعب العمل أونلاين

ويمكن للمواطن الراغب فى استخراج كعب العمل أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة، مع ضرورة تحضير مجموعة من المستندات عند الحصول علي الخدمة أونلاين.



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خطوات استخراج كعب العمل أونلاين

وأتاحت وزارة القوى العاملة للمواطنين، إمكانية استخراج كعب العمل أون لاين من خلال الدخول إلي موقعها الإلكتروني والقيام بتلك الخطوات بدلا من الوقوف فى طوابير.

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- تبدأ أولى خطوات استخراج كعب عمل بالدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.- وفى هذه الخطوة، يقوم المواطن الراغب فى استخراج كعب عمل بالاختيار من بين الخدمات الموجودة على موقع الوزارة خدمة “تسجيل راغبي العمل”، وإذا كنت تسجل في الخدمة لأول مرة إلكترونياً واتباع التعليمات.- ويطلب منك فى هذه الخطوة القيام بملء البيانات المطلوبة منك على الموقع.- وبعدها يتم اختيار إذا كان عملك في داخل مصر أم خارج البلاد.- وبعد كتابة البيانات المطلوبة يتم الضغط على حفظ وتقديم الطلب- تأتي الخطوة الأخيرة وهى استلام كعب العمل الخاص بك من خلال مكتب عمل في دائرتك أو المكان القريب منك في اليوم التالي لتقديم الطلب.الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل أونلاين- تتضمن الاوراق المطلوبة من أجل استخراج كعب عمل أونلاين تقديم أصل تحقيق الشخصية أو بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليه.- كما يتم تقديم مستند يفيد بالإقامة في دائرة مكتب العمل.- تقديم أصل المؤهل الدراسي الخاص بمقدم الطلب للاطلاع عليه من بين الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين- تشمل المستندات المطلوبة لاستخراج كعب عمل أونلاين؛ أصل شهادة إثبات الموقف من التجنيد للاطلاع عليه.- يتم تقديم الرقم التأميني الخاص بمقدم طلب الحصول على كعب العمل.- تقديم شهادة خبرة إن وجدت.- ومن بين المستندات المطلوبة شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حال العمل في غير التخصص الدراسي).خطوات استخراج كعب العمل من مكاتب العملوتتيح الوزارة أيضا إمكانية الحصول على معب عمل من خلال التوجه إلى مكاتب العمل.- التوجه إلى مكتب العمل التابع له وفق محل السكن الخاص به.- يقوم المواطن بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص.- ثم ينتظر المواطن مقدم طلب استخراج كعب العمل الخاص به لاستلامه.