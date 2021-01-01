فيديو .. سائق يقود سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد

انتشر عدد من مقاطع الفيديو الصادمة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة نقل مشتعلة تسير على أحد طرق مصر الجديدة على كوبري التجنيد وبداخلها السائق.
في المقطع الأول، كان الناس في الشاررع يصرخون في السائق "وقف يا اسطى"، من أجل تنبيهه إلى النيران المشتعلة في مؤخرة السيارة.
ويبدو أن السائق لم يكن منتبهًا إلى النيران ولا إلى أصوات صرخات المارة المحذرة على كوبري التجنيد في مصر الجديدة.
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