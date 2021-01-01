فيديو .. سائق يقود سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد



سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد سيارة مشتعلة على كوبري التجنيد

انتشر عدد من مقاطع الفيديو الصادمة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة نقل مشتعلة تسير على أحد طرق مصر الجديدة على كوبري التجنيد وبداخلها السائق.



في المقطع الأول، كان الناس في الشاررع يصرخون في السائق "وقف يا اسطى"، من أجل تنبيهه إلى النيران المشتعلة في مؤخرة السيارة.



ويبدو أن السائق لم يكن منتبهًا إلى النيران ولا إلى أصوات صرخات المارة المحذرة على كوبري التجنيد في مصر الجديدة.

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https://vm.tiktok.com/ZMY9gaNLb/وانتشر مقطع فيديو آخر لنفس الحادثة يوثق تفحم السيارة ومحاولة رجال الإطفاء والمارة السيطرة على النيران.ووفقًا لتعليقات شهود عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن السائق كان بطلًا، عرض حياته للخطر واستمر في قيادة السيارة المشتعلة للوصول إلى الإطفاء أو مكان بعيد عن السكان والمارة.وبالفعل وصل إلى محطة بنزين لمساعدته حتى وصلت أقرب قوة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق.https://vm.tiktok.com/ZMY96txFe/