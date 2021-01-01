الكشف عن حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

ذكرت صحيفة "كفر ووتر"، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اختار الحكم الإثيوبي باملاك تسييما لإدارة لقاء الأهلي والهلال السوداني.
ويحل فريق الهلال السوداني ضيفا على الأهلي أحد يومي 31 مارس أو 1 أبريل، على استاد القاهرة الدولي.
ويحتاج الأهلي للفوز على الهلال بهدف نظيف في الجولة الأخيرة أو بفارق هدفين حال تسجيل الأزرق هدف، للتأهل إلى الدور المقبل، بينما يبحث الهلال عن نتيجة إيجابية للصعود.
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