بعد اجتماع بوتين والرئيس الصيني .. حقيقة إعلان "هدنة" في أوكرانيا

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صورة الخبر: بوتين والرئيس الصيني
بوتين والرئيس الصيني

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعتبر الدعوات المحتملة لهدنة في أوكرانيا بعد الاجتماع المرتقب بين الزعيمين الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينج، غير مقبولة.

وحسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال كيربي، إنه “إذا أدى هذا الاجتماع إلى أي دعوة لهدنة، سيكون ذلك غير مقبول”.

وأضاف: "هذا سيكون بمثابة اعتراف بمكاسب روسيا في أوكرانيا ويمنح بوتين الوقت لإعداد أشخاص جدد والتخطيط لشن هجوم جديد في الوقت الذي يناسبه".

ويستعد الرئيس الصيني، شي جين بينج، لزيارة روسيا يومي 20 و 22 مارس بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلاً عن مصادرها، أن الرئيس الصيني يعتزم عقد اجتماع عبر الإنترنت مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على الأرجح بعد وقت قصير من زيارته لموسكو.

المصدر: elbalad

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