فيديو .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس بداية رمضان



حالة الطقس حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي، وبداية شهر رمضان، محذرة من التقلبات الجوية التي تضرب البلاد خلال الوقت الحالي من كل عام.



txtقبل شهر رمضان| الأرصاد تحذر المواطنين وتفجر مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة

وقالت “غانم”، في تصريحات تليفزيونية، إن حالة التقلبات الجوية من المتوقع أن تستمر حتى آخر الأسبوع ، ويشهد الطقس استقرارا في الأحوال الجوية مع بداية الشهر الكريم.



وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع اليوم وغدا نشهد انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 20 درجة مئوية، نتيجة كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط.

قد يعجبك أيضا...

سقوط أمطاروتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع ان تشهد المناطق الساحلية سقوط أمطار، ومن الممكن أن تصل إلى القاهرة الكبرى، ولا بد من الحرص على ارتداء الملابس الشتوية، خلال فترات الليل.