ستجلب مايكروسوفت لعبة Call of Duty وألعاب الكمبيوتر إلى خدمة سحابية جديدة

لا تزال مايكروسوفت تعمل بجدية لإقناع منظمي مكافحة الاحتكار بأن شراء Activision Blizzard المخطط له لن يضر في صناعة الألعاب. ومنذ عدة أيام، أعلنت الشركة عن اتفاقية مدتها 10 سنوات مع Boosteroid لبث ألعاب أجهزة الكمبيوتر الخاصة بـ Activision في حالة إتمام الصفقة.
والآن، فإن أحدث محاولة من مايكروسوفت لإثبات للمنظمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أنها لن تستخدم الصفقة للتغلب على المنافسين. وبالمثل، فقد أبرمت مؤخرًا صفقات مدتها 10 سنوات مع نينتندو وإنفيديا لجلب Call of Duty إلى منصات مثل Switch و GeForce Now.
قالت مايكروسوفت إنها عرضت على سوني اتفاقية مماثلة لترخيص PlayStation (التي لم توافق عليها سوني) والتزمت بدعم توفر Steam في نفس الوقت مع Xbox.
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