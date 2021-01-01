إطلاق جهاز Dangbei X3 Air المزود بضبط تلقائي للصورة بالليزر في الصين



Dangbei X3 Air Dangbei X3 Air

تم طرح جهاز العرض Dangbei X3 Air في الصين. ويأتي X3 Air مزودًا بتقنية ضبط تلقائي للصورة بالليزر ويمكن أن يصل مستوى سطوع ANSI إلى 3050 لومن.



كما ان جهاز العرض قادر على إلقاء صور يصل عرضها إلى 300 بوصة، وهو يتميز ايضًا بتحسين ألوان وتعديل سطوع بالذكاء الاصطناعي.



يتمتع Dangbei X3 Air بدقة أصلية تبلغ 1080 بكسل ويدمج السطوع المُحسَّن بتقنية الليزر ALPD. يُتوقع أن يبلغ العمر الافتراضي لمصدر ضوء الليزر لجهاز العرض 30000 ساعة.

قد يعجبك أيضا...

تساعد ميزة السطوع الذكي بالذكاء الاصطناعي على ضبط سطوع جهاز العرض ليلائم ظروف الغرفة. يوفر AI Color Engine Pro تحسينًا ذكيًا للألوان بينما يصل تجانس حركة MEMC إلى 120 هرتز. يدعم جهاز العرض أيضًا تقنية HDR10+.تساعدك تقنية التركيز التلقائي بالليزر على إتقان أي صورة بسرعة حتى بأقصى حجم 300 بوصة. كما أن هناك أدوات تصحيح الانحراف التلقائي وتدعم Dolby Audio و DTS-HD. يستخدم جهاز العرض مكبري صوت مدمجين بقوة 10 واط لإخراج الصوت.تم تجهيز جهاز العرض Dangbei X3 Air بشريحة MT9669 مع تكوين ذاكرة/تخزين بسعة 3 جيجابايت/64 جيجابايت. ويعمل الجهاز بنظام Dangbei OS 3.0، لذا يمكنك إرسال المحتوى باستخدام جهاز iOS أو Android المحمول الخاص بك.التطبيق المصاحب للجهاز هو تطبيق Dangbei الذي يمكن أن يساعدك أيضًا في تحديد موقع جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضًا ضبط جهاز العرض بالأوامر الصوتية.يحتوي X3 Air على مجموعة متنوعة من الواجهات لتوصيل الجهاز؛ يتضمن ذلك HDMI eARC و HDMI و USB-A ومقبس صوت، كما أنه يدعم اتصال Bluetooth 5.0.يتوفر جهاز العرض Dangbei X3 Air للطلب المسبق في الصين بسعر 4999 يوان (725 دولارًا). لكن السعر الأصلي لجهاز العرض هو 5299 يوان (768 دولارًا أمريكيًا). لم يتم ذكر تفاصيل التوافر العالمي لجهاز العرض حاليًا.