تحدد هواوي يوم 23 من مارس للإعلان الرسمي عن Huawei Enjoy 60



Huawei Enjoy 60 Huawei Enjoy 60

شاركت العملاق الصيني هواوي اليوم إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن خططها لعقد مؤتمر في 23 من مارس للإعلان الرسمي عن Huawei Enjoy 60.



ينطلق حدث هواوي لاحقاً هذا الشهر في السوق الصيني لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate X3، وأيضاً سلسلة هواتف P60، كما أكدت الشركة اليوم على أن Enjoy 60 سيكون من بين الإعلانات المرتقبة خلال الحدث.



ويكشف الإعلان التشويقي عن تصميم هاتف Enjoy 60، والألوان التي ينطلق بها هذا الإصدار، حيث تقدم هواوي الهاتف بألوان الأزرق والوردي.

قد يعجبك أيضا...

كما يظهر هاتف Enjoy 60 بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية التي تتميز باثنان من الحلقات بإطار ذهبي، وتأتي الكاميرة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.يذكر أن هواوي لم تقدم تفاصيل أكثر حول هاتف Enjoy 60 في الإعلان التشويقي الرسمي، إلا أن التسريبات السابقة أكدت على دعم الهاتف بنظام HarmonyOS 3.0، وبطارية بقدرة 6000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار.