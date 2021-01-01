تحدد هواوي يوم 23 من مارس للإعلان الرسمي عن Huawei Enjoy 60

شاركت العملاق الصيني هواوي اليوم إعلان تشويقي كشفت من خلاله عن خططها لعقد مؤتمر في 23 من مارس للإعلان الرسمي عن Huawei Enjoy 60.
ينطلق حدث هواوي لاحقاً هذا الشهر في السوق الصيني لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Mate X3، وأيضاً سلسلة هواتف P60، كما أكدت الشركة اليوم على أن Enjoy 60 سيكون من بين الإعلانات المرتقبة خلال الحدث.
ويكشف الإعلان التشويقي عن تصميم هاتف Enjoy 60، والألوان التي ينطلق بها هذا الإصدار، حيث تقدم هواوي الهاتف بألوان الأزرق والوردي.
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