يكشف ملصق إعلاني عن تصميم سلسلة هواتف Huawei P60

كشفت أحدث التسريبات المصورة لملصق إعلاني اليوم عن تصميم سلسلة هواتف Huawei P60، وأيضاً إعدادات الكاميرة في هذه الإصدارات.
تعقد شركة هواوي حدث خلال الفترة القادمة للإعلان الرسمي عن سلسلة Huawei P60، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر “Digital Chat Station” عن تصميم هذه الإصدارات.
وتؤكد الصور على تصميم مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية في هذه الإصدارات والتي تتضمن حلقة بحجم كبير في المنتصف، على أن تتميز الهواتف بإعدادات ثلاثية، حيث تأتي الإعدادات الأخرى بمستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر periscope للتكبير، وتدعم هواوي إعدادات الكاميرة بالإصدار الجديد من تقنية XMAGE، لجودة أعلى في التصوير، كما تتميز الهواتف بالعدسات المتغيرة.
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