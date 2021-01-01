يكشف ملصق إعلاني عن تصميم سلسلة هواتف Huawei P60



Huawei P60 Huawei P60

كشفت أحدث التسريبات المصورة لملصق إعلاني اليوم عن تصميم سلسلة هواتف Huawei P60، وأيضاً إعدادات الكاميرة في هذه الإصدارات.



تعقد شركة هواوي حدث خلال الفترة القادمة للإعلان الرسمي عن سلسلة Huawei P60، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت عبر “Digital Chat Station” عن تصميم هذه الإصدارات.



وتؤكد الصور على تصميم مستطيل لوحدة الكاميرة الخلفية في هذه الإصدارات والتي تتضمن حلقة بحجم كبير في المنتصف، على أن تتميز الهواتف بإعدادات ثلاثية، حيث تأتي الإعدادات الأخرى بمستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر periscope للتكبير، وتدعم هواوي إعدادات الكاميرة بالإصدار الجديد من تقنية XMAGE، لجودة أعلى في التصوير، كما تتميز الهواتف بالعدسات المتغيرة.

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أيضاً يكشف الملصق الإعلاني عن ثلاثة إختيارات في الألوان لسلسلة P60 والتي تشمل اللون الأبيض، والأخضر، والوردي، أيضاً تتميز الهواتف بتصميم معدني.ولقد أشارت التسريبات أن هاتف P60 Pro يأتي بشاشة OLED من BOE بدقة 2K، وحجم 6.6 إنش، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ويدعم الهاتف ذاكرة LPDDR5X، وسعة UFS4.0.أيضاً تتضمن الإعدادات الثلاثية لهاتف P60 Pro مستشعر Sony IMX888 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر Sony IMX858 بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي مستشعر OV64B Omnivision بعدسات telephoto ودقة 64 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى 3.5 مرة.