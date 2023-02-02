ارتفاع للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

بدأت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 19 مارس 2023، بارتفاع هامشي للمؤشر الرئيسي، فيما هبطت جميع المؤشرات إلى المنطقة الحمراء.
ارتفع المؤشرالرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.06% عند مستوى 14707 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.04% عند مستوى 2557 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3808 نقطة.
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% عند مستوى 2502 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 17225 نقطة، وتراجعمؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% عند مستوى 6069 نقطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!