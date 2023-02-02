ارتفاع للمؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

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بدأت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد 19 مارس 2023، بارتفاع هامشي للمؤشر الرئيسي، فيما هبطت جميع المؤشرات إلى المنطقة الحمراء.



ارتفع المؤشرالرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.06% عند مستوى 14707 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.04% عند مستوى 2557 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 3808 نقطة.



وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% عند مستوى 2502 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 17225 نقطة، وتراجعمؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% عند مستوى 6069 نقطة.

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وكانت البورصة أغلقت تعاملات نهاية الأسبوع على تباين المؤشرات، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.14% بجانب المؤشر السبعيني الذي انخفض أيضًا بنسبة 0.22%، فيما قفزت باقي المؤشرات إلى المنطقة الخضراء. وبلغت القيمة السوقية مستوى 957.073 مليون جنيه.