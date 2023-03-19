أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 19-3-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية

أسعار العملات
حققت أسعار العملات اليوم الأحد 19-3-2023، مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في أول أيام العمل الإسبوعية، تباين في سعري الشراء والبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.17 جنيه للشراء، و 37.29 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.67 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.
بنك مصر: 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 36.98 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 37.16 جنيه للشراء، و 37.49 للبيع.
بنك مصر: 36.98 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 37.16 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك قناة السويس: 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع،
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.
بنك التنمية الصناعية : 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
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