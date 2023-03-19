أسعار العملات فى مصر اليوم الأحد 19-3-2023 مقابل الجنيه بمستهل التعاملات البنكية



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم الأحد 19-3-2023، مقابل الجنيه المصري، بمستهل التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في أول أيام العمل الإسبوعية، تباين في سعري الشراء والبيع، ويقدم موقع «جريدة المال» في التقرير التالى سعر ومتوسط صرف 6 عملات وهم: « الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، و الريال السعودي، و الدينار الكويتي، و الدرهم الإماراتي»، بحسب المواقع الرسمية، وشاشات التداول اللحظية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية والإسلامية المختلفة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.67 جنيه للشراء، و 32.78 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.17 جنيه للشراء، و 37.29 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 32.67 جنيه للشراء، و 32.85 للبيع.بنك مصر: 32.44 جنيه للشراء، و 32.80 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 36.98 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.البنك المصري الخليجي: 37.16 جنيه للشراء، و 37.49 للبيع.بنك مصر: 36.98 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.بنك الكويت الوطني: 37.16 جنيه للشراء، و 37.48 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصري: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.بنك مصر: 8.18 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.بنك قناة السويس: 8.17 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع،سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 96.86 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.البنك الأهلي القطري: 95.94 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.بنك مصر: 96.88 جنيه للشراء، و 100.57 للبيع.البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.37 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.بنك التنمية الصناعية : 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.