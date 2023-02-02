أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الأحد 19 مارس



أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم الحمراء

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الاستقرار اليوم الأحد 19 مارس 2023 حيث ساهمت مشروعات الثروة الحيوانية التي نفذتها الدولة في زيادة الإنتاجية.



وقد سجل سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز ما بين 200 إلى 250 جنيها للكيلو حسب المنطقة.



وبلغ سعر الفلتو الكندوز حوالى 250 جنيها للكيلو وسعر الروستو الكندوز 240 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

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وتراوحت أسعار اللحوم الضأن البلدي من 200 إلى 250 جنيها حسب القطعة واستقر سعر اللحم الجملي عند 170 جنيهًا للكيلو .كما تباع الكبدة البلدي 240 جنيها والكبدة الضأن 200 جنيهات والكلاوي والقلب من 200 إلى 230 جنيها للكيلو والسجق البلدي من 190 إلى 220 جنيها.جدير بالذكر أن المنافذ التي وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين ساهمت بشكل فعال في توافر اللحوم بشكل كبير في الأسواق، والتي يتم طرحها بشكل مستمر وبأسعار مخفضة، مما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلًا من محلات الجزارة.كما أعلنت وزارة الزراعة عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية في إطار مبادرة الوزارة «خير مزارعنا لأهالينا» يوميا لتلبية احتياجات المواطنين حيث تباع اللحوم البلدية تباع بسعر 180 جنيه لكيلو الكندوز الصغير ولحوم الضانى 170 جنيه و جميع المنتجات تمتاز بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق 20%.