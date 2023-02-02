أسعار الدواجن بالأسواق اليوم 19 مارس 2023



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 19 مارس 2023، حالة من الاستقرار في السوق المحلية نظراً للإفراج مؤخراً عن كميات من مكونات الاعلاف خلال الفترة الماضية بجانب استيراد كميات كبيرة من الدواجن لضبط الأسواق.



وقد سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 73 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات بـ 78 جنيها للكيلو الواحد حسب المنطقة.



بينما تراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء «الساسو» في المزارع بحوالي 110 جنيهات للكيلو ويصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيهاً.

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كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 100 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 105 جنيهاً للكيلو حسب المنطقة.ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في مصر يرجع لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأعلاف في حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات.وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن مصر تنتج نحو 1.4 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولا يوجد أي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل و يصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه .