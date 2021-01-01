أغرب الأشياء التي تسبب الانتفاخ..«الشاليمو» الأبرز..

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يعد الانتفاخ حالة طبية يشعر المريض بامتلاء بطنه والشعور بالضيق، وغالبا ما يكون هذا بسبب الغازات و تظهر على الأشخاص في أي عمر، حيث أنه يرتبط بشكل عام بالاضطرابات المعوية أو عند وجود بعض الأمراض العضوية كما إنه من الممكن أن يظهر هكذا بدون أي أسباب حيث يشعر الشخص بضيق أو توتر في منطقة البطن.



وأليكم أغرب الأشياء التي قد تسبب لك الانتفاخ، وذلك بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:



عند استخدام الشخص للشاليمو أثناء الشرب فإنه ينتقل الهواء إلى الجهاز الهضمي مع كل رشفة يتم تناولها ، مما يؤدي هذا إلى زيادة الغازات والانتفاخ و يتضاعف هذا خلال الصودا والمشروبات الغازية وفقا لما ذكره الدكتور أحمد البسودة استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى الأميرة جريس في لندن.

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المضادات الحيوية:للمضادات الحيوية آثار جانبية عديدة و لكنها يمكن أن تعطل التوازن الطبيعي للبكتيريا في الأمعاء مما ينتج عنها الانتفاخ ويحدث هذا بسبب نمو بعض البكتيريا بشكل كبير و التي تسبب زيادة في إنتاج الغاز؛و أضاف الدكتور البسودة بأن هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها لتقليل الآثار السلبية منها تناول مكملات بروبيوتيك عالية الجودة ،وتناول الفواكه مثل الموز والبطيخ التي تحتوي على نسبة عالية من بروبيوتيك ؛حيث تعمل البروبيوتيك على تكسير الجزيئات التي يصعب هضمها وتساعد على استعادة توازن البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء مما يقلل هذا من الالتهاب وإنتاج الغازات.الخضروات الصليبية:وتحتوي الخضروات الغنية بالألياف مثل البروكلي وبراعم بروكسل من أجل موازنة الهرمونات وإدارة الكوليسترول و لكن الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والملفوف واللفت تحتوي على نسبة عالية من الكبريت قد تسبب زيادة الغازات كما أن بعض أجسام الأشخاص لا تستطيع معالجة الكبريت بشكل صحيح فيؤدي هذا إلى تراكم الكبريت مسببا التهاب الأمعاء بالإضافة أن هذه الخضراوات تحتوي على رافينوز وهو سكر يظل غير مهضوم حتى تخمره بكتيريا الأمعاء مما ينتج عنه الغازات و يسبب الانتفاخ ؛وأشار الدكتور البسودة بأنه يمكن استبدال هذه الخضراوات بخضروات أخري مثل الكوسة ، والفاصوليا الخضراء ، والجزر ، والسبانخ حيث أن تلك الخضراوات تحتوي على نسبة أقل من الألياف وبالتالي يسهل على الأمعاء هضمها.تناول الأكل بسرعة كبيرة:يجب تناول الطعام بشكل منتظم دون الإسراع لأن زيادة السرعة في الطعام تؤدي الى زيادة كمية الهواء الذي يتم ابتلاعه وبمجرد أن يمر هذا الهواء إلى الأمعاء فيؤدي ذلك إلى الانتفاخ وعدم الراحة.الملح الكثير:يتسبب الملح الكثير في ارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى بالإضافة أن اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم قد يؤدي إلى احتباس الماء والذي يعرف طبيا باسم الوذمة وهو تراكم السوائل الزائدة في أنسجة الجسم مما يؤدي إلى التورم وهذا ما يسبب الانتفاخ بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والعدس والأفوكادو فمن الممكن أن تؤدي أيضا إلى احتباس الماء والانتفاخ.