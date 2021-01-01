مالكي الحيوانات الأليفة قد يكونون معرضين لقلة النوم

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كشف بحث جديد من جامعة لينكولن ميموريال إلى أن مالكي الحيوانات الأليفة قد يكونون معرضين بشكل خاص لخطر قلة النوم.



وبشكل أكثر تحديدًا ، وجد مؤلفو الدراسة أن وجود كلب مرتبط باحتمالات أكبر للإصابة باضطراب في النوم وصعوبة في النوم. وفي الوقت نفسه ، ارتبط امتلاك قطة بزيادة فرصة الإصابة بهزات في الساق.



وركز فريق البحث بشكل خاص على ملكية الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة ، واستخدم البيانات التي تم جمعها في الأصل للمسح الوطني لفحص الصحة والتغذية (NHANES) الذي أجري في عامي 2005 و 2006.

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في حين أن هذا البحث لم يكن قادرًا على إنشاء علاقة سببية بين ملكية الحيوانات الأليفة واضطرابات النوم أو النوم السيئة ، إلا أن نتائجه تتوافق بشكل ملحوظ مع العمل السابق الذي خلص أيضًا إلى أن ملكية الحيوانات الأليفة يمكن أن تؤثر سلبًا على النوم، وذلك حسب ما ذكره موقع studyfinds.كما تقول قائدة الدراسة الدكتورة لورين ويسنيسكي ، الأستاذة المساعدة للصحة العامة والبحث والانتماء ، في بيان إعلامي إن الدراسات السابقة حول العلاقة بين ملكية الحيوانات الأليفة ونوعية النوم واضطرابات النوم لها نتائج مختلفة.وأضافت: " أنه من ناحية أخرى ، قد تكون الكلاب والقطط مفيدة لجودة نوم المالك بسبب الدعم الاجتماعي الذي توفره الحيوانات الأليفة - وتوفر الحيوانات الأليفة إحساسًا بالأمان والرفقة ، مما قد يؤدي إلى تحسين مستويات القلق والتوتر والاكتئاب.ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، قد تعطل الحيوانات الأليفة نوم أصحابها".تهدف هذه الدراسة المقطعية إلى تحديد ما إذا كان هناك ارتباط بين ملكية الكلاب والقطط ونوعية النوم واضطرابات النوم - بما في ذلك النظر في جوانب مثل الشخير والاستيقاظ أثناء الليل والحاجة إلى حبوب للنوم وارتعاش الساق.قام الباحثون ببناء واستخدام نماذج الانحدار اللوجستي متعددة المتغيرات التي تتميز أيضًا بالعديد من عوامل جودة النوم. ويشمل ذلك الشعور بعدم الارتياح ، والشعور بالنعاس ، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ، واستغراق أكثر من 15 دقيقة للنوم ، والحصول على أقل من ست ساعات من النوم في المتوسط.تفترض الدكتورة ويسنيسكي أن هذا قد يفسر الاختلافات الملحوظة في الارتباط بين جودة النوم وامتلاك الكلاب لآيات القطط . علاوة على ذلك ، تشير الدراسة إلى وجود اختلافات أقل في مؤشرات جودة النوم بين أصحاب القطط وغير القطط مقارنة بمالكي الكلاب وغير الكلاب.قالت الدكتورة ويسنيسكي: "إذا تم إثبات العلاقة السببية من خلال مزيد من التحقيق ، فإن النتائج سيكون لها آثار على توصيات الطبيب لعلاج المرضى الذين يعانون من ضعف جودة النوم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تطوير الموارد التعليمية لإعلام أصحاب الحيوانات الأليفة بمخاطر اضطرابات النوم وتقديم حلول محتملة ، مثل وضع صندوق للحيوانات الأليفة أو تقييد الوصول إلى غرفة النوم ليلاً".تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تعترف أيضًا بأنه قد تكون هناك فوائد إيجابية مرتبطة بالنوم مع حيوان أليف ، لكن البيانات التي تم تحليلها من NHANES لم تشير في الواقع إلى ما إذا كان المالكون ينامون مع كلابهم أو قططهم.ويخلص الدكتور ويسنيسكي إلى أنه "في المستقبل ، ستستفيد الدراسات من قياس الرابطة بين الإنسان والحيوان ، حتى نتمكن من فهم كيفية تأثير قوتها على جودة النوم".