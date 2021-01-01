مشهد لا يفوتك لظاهرة فلكية نادرة القمر يقترن مع كوكب زحل اليوم

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تشهد الساعات الأولى من اليوم الأحد، حدوث ظاهرة فلكية تُرى في سماء مصر والوطن العربي، حيث يحدث اقتران بين القمر وكوكب زحل، الذي يُعرف بـ«لؤلؤة المجموعة الشمسية» وستكون مرئية بالعين المجردة.



ومن المرتقب أن يقترن القمر مع كوكب زحل «لؤلؤة المجموعة الشمسية»، حيث يمكن رؤية الاقتران بالعين المجردة في الـ 5:00 صباحا، باتجاه الشرق قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي.



كما يرصد المشهد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة الأحد، وسيفصل بينهما القمر وكوكب زحل حوالي 3 درجات باتجاه الأفق الشرقي، وفقًا لما أوضحته الجمعية الفلكية بجدة، فالقمر سيكون ظاهريًا إلى يمين كوكب زحل وبسبب المسافة الظاهرية بينهما في هذا الاقتران، فلن يظهرا سويًا في مجال رؤية التليسكوب ولكن يمكن ذلك بواسطة المنظار.