أتراج 2023.. أرخص سيارة جديدة من ميتسوبيشي في مصر

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت شركة دايموند موتورز باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر عن زيادة رسمية على أسعار سيارتها أتراج 2023 التي تعتبر أرخص سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر حاليا، حيث ذكرت الشركة أن السيارة متاحة بفئة واحدة فقط سعرها كالتالي بعد الزيادة:
- فئة واحدة من 400 إلى 430 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).
وتنتمي هذه السيارة لفئة سيدان، وتحمل محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 76 حصان و100 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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