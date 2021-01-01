بالسوق المحلي فئة واحدة فقط متاحة من سكودا سوبيرب

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة كيان ايجيبت باعتبارها وكيل لسيارات سكودا في مصر لقائمة جديدة تشمل أسعار موديل 2022 من سيارتها سكودا سوبيرب نسخة فيس ليفت (Facelift)، حيث تبين أن هناك زيادة على هذا الموديل بلغت 50 ألف جنيه، بالإضافة لعدم توافر الفئة الأولى والثالثة من السيارة في الوقت الحالي، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:
- فئة دايناميك (غير متاحة).
- فئة أمبيشن بسعر مليون و400 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).
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