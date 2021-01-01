بالسوق المحلي فئة واحدة فقط متاحة من سكودا سوبيرب

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سكودا سوبيرب

شهدت الفترة الماضية تقديم شركة كيان ايجيبت باعتبارها وكيل لسيارات سكودا في مصر لقائمة جديدة تشمل أسعار موديل 2022 من سيارتها سكودا سوبيرب نسخة فيس ليفت (Facelift)، حيث تبين أن هناك زيادة على هذا الموديل بلغت 50 ألف جنيه، بالإضافة لعدم توافر الفئة الأولى والثالثة من السيارة في الوقت الحالي، وبذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:

- فئة دايناميك (غير متاحة).

- فئة أمبيشن بسعر مليون و400 ألف جنيه (بعد زيادة 50 ألف جنيه).

- فئة سبورت لاين (غير متاحة).

وتشترك الفئتين الأولى والثانية في نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1400 سي سي وقوته 150 حصان وعزمه 250 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

أما الفئة الأخيرة فتحمل محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 2000 سي سي وبقوة 220 حصان وعزم 350 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

المصدر: التوكيل

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