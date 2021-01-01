ميراج 2023.. هاتشباك الوحيدة من ميتسوبيشي في مصر

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ميراج 2023

باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر أعلنت شركة دايموند موتورز خلال الأيام القليلة الماضية عن تقديم زيادة سعرية على سيارتها ميراج 2023 التي تعتبر سيارة هاتشباك الوحيدة المتاحة من ميتسوبيشي في مصر، وذكرت الشركة أن السيارة متاحة بفئة واحدة فقط أصبح سعرها كالتالي بعد هذه الزيادة:

- فئة واحدة من 415 إلى 445 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).

وتنتمي هذه السيارة لفئة هاتشباك، وتحمل محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 76 حصان و100 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

أما بالنسبة للتجهيزات المقدمة مع موديل 2023 من السيارة فتشمل الآتي:

- وسائد هوائية أمامية.

- أنظمة المكابح ABS وEBD.

- كاميرا خلفية.
- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.

- شاشة 7بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.

- مرايات جانبية كهربائية.

- ريموت لفتح وغلق أبواب السيارة عن بعد.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.

- فرش داخلي من القماش.

- تكييف هواء يدوي.

- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.

- نظام صوتي يضم سماعتين.

- دعم لأنظمة تشغيل السيارات من أبل وأندرويد.

- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

المصدر: التوكيل

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