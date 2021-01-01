ميراج 2023.. هاتشباك الوحيدة من ميتسوبيشي في مصر

باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر أعلنت شركة دايموند موتورز خلال الأيام القليلة الماضية عن تقديم زيادة سعرية على سيارتها ميراج 2023 التي تعتبر سيارة هاتشباك الوحيدة المتاحة من ميتسوبيشي في مصر، وذكرت الشركة أن السيارة متاحة بفئة واحدة فقط أصبح سعرها كالتالي بعد هذه الزيادة:
- فئة واحدة من 415 إلى 445 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).
وتنتمي هذه السيارة لفئة هاتشباك، وتحمل محرك 3 اسطوانات بسعة 1200 سي سي وبقوة 76 حصان و100 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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