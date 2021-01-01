سيارتان كروس أوفر فقط تحت النصف مليون جنيه

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تواصل أسعار السيارات الجديدة في الارتفاع خلال ربع 2023 الأول رغم أمال العديد بتحسن أحوال السوق بعد قرارات مجلس الوزراء أواخر العام الماضي للإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ ووقف العمل بنظام الاعتمادات المستندية.



ما زال العديد من الطرازات غائب تمامًا عن صالات العرض بينما يتوفر الجزء الأخر بأعداد قليلة ومبالغ باهظة ما أدى لغياب أغلب اختيارات الكروس أوفر عن فئة ما تحت 500 ألف جنيه، عدا سيارتين فقط، في السطور التالية نستعرض لكم أحدث أسعارهم وأهم مواصفاتهم.



شانجان CS15

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تبدأ أسعار شانجان CS15 الرسمية الحالية من 440 ألف جنيه وتأتي فئتها الثانية بسعر 465 ألف جنيه.زودت CS15 بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر طبيعي السحب للهواء بقوة 105 حصان وعزم 145 نيوتن.متر مع ناقل حركة ثنائي التعشيق خمسة سرعات.وأتت السيارة بتجهيزات أمان قياسية تتضمن منع انغلاق فرامل ABS ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي وحساسات ركن خلفية.تزيد الفئة الثانية بقياس ضغط الإطارات TPMS وتوزيع قوة الفرملة على العجلات EBD بجانب التحكم الإلكتروني في الثبات.DFSK إيجل 580تقدم إيجل 580 ذات السبع مقاعد بسعر 465 ألف جنيه، وتحتوي على محرك 1500 سي سي 4 سلندر تربو بقوة 165 حصان وناقل حركة أوتوماتيك CVT.جهزت السيارة قياسياً بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وتوزيع قوة الفرملة على العجلات EBD مع دعم الفرامل ومراقبة ضغط الإطارات TPMS والتحكم في الجر ومنع الانزلاق.