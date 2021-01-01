تختبر أودي Q6 E-tron ضمن سلسلة قادمة من السيارات الكهربائية

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صورة الخبر: Q6 E-tron
Q6 E-tron

أعلنت أودي عن إجراءها اختبارات لسيارتها الكهربائية بالكامل القادمة Q6 e-tron على مناطق ثلجية شمال أوروبا حيث ستأتي كأول سيارة عديمة الانبعاثات يتم إنتاجها بمصنع الشركة في مدينة إنجولشتات الألمانية الذي سيحتوي على خط خاص لتجميع البطاريات.

تأتي Q6 e-tron ضمن خطة تحول كبرى لأودي تستهدف عبرها تقديم 20 سيارة جديدة بحلول 2025 وعشرة منها تعمل عبر الكهرباء، مع إعادة تشكيل استراتيجية تسمية الطرازات لترمز الأرقام الفردية خلال السنوات القادمة لسيارات الاحتراق الداخلي بينما تسمى الطرازات الكهربائية بالأرقام الزوجية.

تمثل Q6 e-tron أولى سيارات أودي المعتمدة على منصة Premium Platform Electric المطورة مع بورشه، ولكن لم تكشف أودي عن أية مواصفات فنية بينما قالت أن السيارة ستأتي بمحركات قوية عالية الكفاءةً وبطارية بتقنية مبتكرة مع منظومة لإدارة الشحن لتمثل ليمثل هذا الطراز الخطوة الكبيرة التالية ضمن تحول تشكيلة العلامة نحو التقنيات الرقمية والكهربائية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح ماركوس ديوزمان، رئيس أودي التنفيذي، خلال المؤتمر السنوي للشركة عن خطة تواجد اختيار كهربائي بالكامل على مستوى جميع الفئات في تشكيلة العلامة بحلول 2027، العام الذي من المفترض أن يشهد تقديم طراز كهربائي مدمج يأتي في مرتبة تحت Q4 E-tron الكروس أوفر.

المصدر: المصرى اليوم

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