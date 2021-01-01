أبرز الاختلافات بين ChatGPT وBing Chat.. وأيهما أفضل دردشة AI

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يعد Bing Chat وChatGPT هما من أحدث برامج الدردشة اللغوية الطبيعية التي أصبحت متاحة على نطاق واسع، وكلاهما يتنافسان على جذب انتباهك ومطالباتك النصية، حيث يعتمد كل من الذكاء الاصطناعي على نماذج لغة متشابهة، ولكن هناك بعض الاختلافات المميزة بينهما، ما يجعل مناظرة ChatGPT مقابل Bing Chat تستحق التجربة.



إذا كنت تريد التلاعب بهاتين الأداتين المثيرتين، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته لاختيار الأداة المناسبة لك.

كيف تستخدم ChatGPT وBing Chat؟

كل من Bing Chat وChatGPT متاحان للاستخدام العام، لكن طريقة الوصول إليهما مختلفة قليلاً.



ChatGPT متاح على نطاق واسع ويمكن الوصول إليه من خلال موقع OpenAI الرئيسي على الويب، ويمكنك استخدام ChatGPT مجانًا بمجرد إنشاء حساب، وهناك طرق يمكنك من خلالها الوصول إليه بسرعة من سطح المكتب أو جهاز Mac، إذا لزم الأمر.



وعلى الجانب الأخر يتوفر Bing Chat أيضًا ، ولم يعد موجودًا في قائمة الانتظار، ومع ذلك ، فإنه يتطلب منك تنزيل أحدث إصدار من Microsoft Edge، وهو أمر مزعج نوعًا ما، ومن ناحية أخرى ، يتوفر Bing Chat على المزيد من الأنظمة الأساسية ، بما في ذلك متصفح Edge المحمول للهواتف الذكية، لكن لا يمكنك فقط الوصول إليه من خلال الموقع الرسمي، ولكن يمكنك الوصول إليه من خلال Bing على أي جهاز دعم أيضًا، وهناك أيضًا تكاملات Bing Chat في Skype و Teams ومستعرض Edge، ويتوفر ChatGPT في Slack ، وسيتوفر قريبًا في Discord.

مجانية الاستخدام

ChatGPT مجاني للاستخدام، ولكن هناك فئة مدفوعة الأجر ، تُعرف باسم ChatGPT Plus ، والتي توفر وصولاً أكبر إلى الأداة ، بما في ذلك GPT-4، أما Bing Chat مجاني تمامًا ، ولكن هناك حدًا يصل إلى 150 محادثة يمكنك إجراؤها يوميًا ، بحد أقصى 15 دردشة لكل جلسة، ويقتصر طول المحادثة أيضًا على 2000 حرف لكل مطالبة أو استجابة، ويحتوي ChatGPT على حد لعدد الأحرف أيضًا ، ولكن لا يوجد حد حاليًا للمحادثات التي يمكنك إجراؤها يوميًا.

ما هي نماذج اللغات التي يستخدمها ChatGPT وBing Chat؟

يعتمد الإصدار الحالي من ChatGPT الذي يمكنك الوصول إليه مجانًا على نموذج لغة GPT-3.5، وعلى الجانب الأخر وفقًا لمايكروسوفت، تستخدم Bing Chat بالفعل نموذج GPT-4 الأكثر تقدمًا ، والذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.



ومن الناحية النظرية، هذا يعني أن Bing Chat يجب أن يكون أكثر فائدة، لكن فقط كن حذرًا ، فأنت لا تتجول في منطقة ألعاب الحرب من خلال ممارسة ألعاب معينة، حيث من المعروف أن Bing Chat قد اكتسبت القليل من الوجود في بعض الأحيان.



كذلك فيعتمد كل من ChatGPT و Bing Chat على نفس نموذج اللغة الأساسي المعروف باسم GPT-3.5، ولديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات حتى عام 2021 بما في ذلك ، مما يمنحهم مجالًا كبيرًا للرد على أسئلة اللغة الطبيعية ، وبمعلومات حديثة نسبيًا. ومع ذلك ، يمكن أن يترك ذلك ثغرات في معرفتهم.



من ناحية أخرى، تتمتع Bing Chat بالقدرة على الانسحاب من مصادر الويب الأحدث، وقد خضع أيضًا لتدريب إضافي لجعله أكثر قدرة على اتباع التعليمات وإكمال المهام الأكثر دقة.

ماذا يمكنك أن تفعل مع ChatGPT وBing Chat؟

تتمثل الوظيفة الأساسية لكل من ChatGPT و Bing Chat في أنه يمكنهم الفهم عندما تطرح عليهم أسئلة أو يدلون ببيانات بلغة بشرية طبيعية، وتدعم كلتا الخدمتين مجموعة من اللغات، على الرغم من أن ChatGPT تركز بشكل أكبر على اللغة الإنجليزية، حيث تقدم Bing Chat مجموعة أكبر من اللغات غير الإنجليزية.



ويمكن استخدام كل من Bing Chat و ChatGPT للبحث ، وطرح أسئلة تتجاوز ما تستطيع محركات البحث التقليدية فهمه، فعلى سبيل المثال ، تم استخدمها في مقال حديث عن أكبر إخفاقات Nvidia ، من خلال طرح السؤال، "ما هي أسباب انخفاض قيمة سهم Nvidia الأكبر؟" إذا كان هناك شيء تكتبه في بحث Google ، فيمكنك أيضًا وضعه في أحد برامج الدردشة الآلية هذه.



ويعد ChatGPT جيدًا بشكل خاص في الكتابة الإبداعية ، لذا فإن مطالبتهم بكتابة شيء ما حول موضوع معين ، أو بأسلوب كاتب آخر ، سيؤدي إلى محاولة موثوقة للغاية لإكمال ما تطلبه منه،ولاحظ، مع ذلك أن ChatGPT لا يمكنها التحقق من صحة نفسها من خلال مصادر متعددة ، لذلك يمكنها تقديم أخطاء بقدر من الثقة بقدر ما تفعله بيانات الحقيقة.



Bing Chat ليس جيدًا تمامًا في نوع الكتابة، لأنه لا يمكنه تقديم مثل هذه الردود المطولة وهو مدفوع بالحقائق أكثر من المساعي الإبداعية، ومع ذلك ، فإن Bing Chat لديها عدد من الأوضاع المنفصلة التي يمكن التبديل إليها ، وتحويلها إلى مساعد افتراضي أو صديق غير رسمي سيتحدث معك عن الحياة اليومية.



تعد القدرة على الاختيار بين Creative و Balanced و Precise أمرًا رائعًا ، مما يتيح لك تخصيص محادثاتك بشكل أكبر نحو هدفك. يتطلب نهج مقاس واحد يناسب الجميع في ChatGPT مزيدًا من التفاصيل الدقيقة والوصف في المطالبات.

هل Bing Chat أكثر دقة من ChatGPT؟

لدى Bing Chat القدرة على أن تكون أكثر دقةn ChatGPT ، لأنه يستمد من معلومات أحدث ويعتمد على مصادر متعددة للمعلومات، ويعتمد ChatGPT على مصدر فريد للبيانات من نموذج لغته ، لذلك لا يمكنه الوصول إلى معلومات أحدث ولا يمكنه الرجوع إلى ردوده لتأكيد الدقة.



ونظرًا لأن Bing Chat يعتمد على GPT-4 ، فمن الناحية النظرية ، يجب أن يكون أكثر قوة ودقة من ChatGPT. أظهرت الاختبارات المبكرة لـ GPT-4 في ChatGPT Plus بعض النتائج الواعدة حتى الآن ، مثل نجاح أحد المستخدمين في إنشاء لعبة Pong قابلة للتطبيق في أقل من 60 ثانية.



من حيث الدقة ، الميزة الأخرى المثيرة للاهتمام التي تقدمها Bing Chat في اقتراحات "معرفة المزيد". هذه ليست طريقة أخلاقية وشفافة لعرض المعلومات فحسب ، بل تمنحك أيضًا مكانًا لتنتقل إليه بعد ذلك - مثل محرك بحث مناسب.

