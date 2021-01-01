إزاي تنضف موبايلك الأيفون من الغبار..بشكل صحيح..



ايفون ايفون

أصبحت الهواتف الذكية أداة رئيسية في حياتنا، وهذا يعني أنها في نهاية المطاف تمر بالكثير من البلىّ، وقد يؤدي الحفاظ على نظافة هاتفك إلى إطالة عمره، حيث يعد تنظيف أيفون بانتظام أمرًا ضروريًا للحفاظ على وظائفه ونظافته العامة، ولا يبدو جهاز أيفون النظيف جيدًا فحسب ، بل يساعد أيضًا في منع تراكم الغبار والأتربة التي يمكن أن تضر بأداء الجهاز، وفيما يلي خمس نصائح لتنظيف جهاز أيفون الخاص بك والخطوات التي يجب اتباعها:

- قم بإيقاف تشغيل جهاز أيفون الخاص بك

قبل تنظيف جهاز أيفون الخاص بك، من الأفضل إيقاف تشغيله لمنع أي تلف أو ماس كهربائي ناتج عن الماء أو عوامل التنظيف، ولإيقاف تشغيل جهاز أيفون الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على زر Sleep / Wake، ثم اسحب زر "slide to power off".

- استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة

يعد استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة "microfiber " أفضل طريقة لتنظيف شاشة أيفون وجسمه، حيث إنه لطيف ولن يخدش أو يتلف طلاء الشاشة، ما عليك سوى مسح الشاشة والجسم برفق باستخدام قطعة القماش لإزالة بصمات الأصابع والأوساخ والغبار، يمكنك أيضًا استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة لتنظيف المنافذ ومكبرات الصوت.

تجنب استخدام الكيماويات القاسية

تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية ، مثل المُبيض أو الأمونيا ، لتنظيف جهاز أيفون الخاص بك، حيث يمكن أن تتسبب هذه المواد الكيميائية في إتلاف طلاء الجهاز والشاشة والمكونات الداخلية. بدلاً من ذلك ، استخدم كمية صغيرة من الماء أو محلول تنظيف لطيف مصمم خصيصًا للأجهزة الإلكترونية.

- استخدم فرشاة أسنان للمناطق التي يصعب الوصول إليها

يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها ، مثل الحواف حول عدسة الكاميرا أو المنافذ. قم بتنظيف المنطقة بفرشاة الأسنان برفق لإزالة أي أوساخ أو حطام.

قم بتنظيف جراب أيفون الخاصة بك

إذا كنت تستخدم حافظة لجهاز أيفون الخاص بك، فمن الضروري أيضًا تنظيفها بانتظام، ويمكنك استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة لإزالة أي أوساخ أو غبار. يمكنك أيضًا استخدام محلول تنظيف مصمم خصيصًا لحالات الهاتف.