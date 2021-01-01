افتتاح مصنع لحوم نباتية 100% في دبي..لأول مرة بالشرق الأوسط..

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افتتح أول مصنع لحوم نباتية بنسبة 100% في الإمارات العربية المتحدة، بمدينة دبي الصناعية.



وستلبي منتجات المصنع التي تم إطلاقها حديثًا ما يصل إلى 30%، من سكان دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينشط منطقة الشرق الأوسط نحو هدف ضمان سلسلة غذائية أكثر استدامة في المنطقة.



ستساعد هذه الخطوة، التي ستحفز تطوير السوق الإقليمي للمنتجات الغذائية النباتية، على دفع الشرق الأوسط نحو أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

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قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، إن افتتاح المصنع يتماشى أيضًا مع استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتفويض الدولة للتخفيف من آثار تغير المناخ.وأضافت: «افتتاح هذا المرفق الجديد المبتكر يدعم أيضًا جهودنا لحماية النظم البيئية في البلاد وتعزيز أمنها الغذائي والمائي وتنويع مصادرنا الغذائية».وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة سترفع من قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على الارتقاء في سلسلة القيمة العالمية لصناعة الأغذية، إذ حددت الدولة هدفًا بالوصول إلى المركز الأول على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.تسخير التكنولوجيا لغد أفضلسيستخدم مصنع Thryve تقنيات غذائية متطورة لإنتاج «أغذية لذيذة وصحية ومستدامة وذات صلة بالثقافة تلبي احتياجات المستهلك المحلي».عبر العمل عن كثب مع الحكومة، ستساعد المبادرة أيضًا في وضع معايير تنظيمية للمنتجات الغذائية النباتية في المنطقة.وقال هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «عبر توفير الفرص للشركات الخاصة للاستثمار في التقنيات المستدامة، تعمل دبي على تسريع إنشاء اقتصاد أخضر قوي ومرن».وأضاف أن افتتاح المصنع سيمهد الطريق لصناعة جديدة وديناميكية من شأنها أن تعزز التجارة.وأوضح البدري: «إنها تساهم في رحلة التنويع الاقتصادي في دبي تماشيًا مع هدف أجندة دبي الاقتصادية D33 لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل ثلاث مدن عالمية. ويعكس أيضًا نجاح دبي في خلق بيئة خصبة للشركات الجديدة والمستثمرين لتزدهر وتولد فرص عمل جديدة».سوق مزدهرفي عام 2022، قدرت قيمة سوق اللحوم النباتية العالمية بنحو 7.9 مليار دولار أمريكي. وفقًا لتقرير صادر عن Research and Markets، المتجر الرائد لأبحاث السوق في العالم، ومن المتوقع أنه بحلول عام 2027، ستبلغ قيمته 15.7 مليار دولار.