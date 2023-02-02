شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مارس، استقرارا، وذلك بعد ارتفاع جنوني شهدته أسعار الذهب خلال الأيام الماضية في كافة الأعيرة، إذ سجل سعر جرام عيار 21 الـ 2100 جنيه وهى الأولى في تاريخه، ويعتبر عيار 21 هو الاكثر مبيعًا في مصر.
ويرصد «المصري اليوم» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم ببداية التعاملات، وفق آخر تحديث، والتي جاءت كالتالي:-
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم ببداية التعاملات قيمة 2377 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 22
سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم ببداية التعاملات قيمة 2.180جنيهاً.
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