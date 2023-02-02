

أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مارس، استقرارا، وذلك بعد ارتفاع جنوني شهدته أسعار الذهب خلال الأيام الماضية في كافة الأعيرة، إذ سجل سعر جرام عيار 21 الـ 2100 جنيه وهى الأولى في تاريخه، ويعتبر عيار 21 هو الاكثر مبيعًا في مصر.



ويرصد «المصري اليوم» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم ببداية التعاملات، وفق آخر تحديث، والتي جاءت كالتالي:-

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم ببداية التعاملات قيمة 2377 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 اليوم ببداية التعاملات قيمة 2.180جنيهاً.

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سعر جرام الذهب عيار 21سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ببداية التعاملات قيمة 2.080 جنيهاً.سعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم ببداية التعاملات قيمة 1.787 جنيهاً.سعر جرام الذهب عيار 14سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ببداية التعاملات قيمة 1.380 جنيهاً.سعر جرام الذهب عيار 12سجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم ببداية التعاملات قيمة 1.180جنيهاً.سعر أونصة الذهبسجلت أونصة الذهب اليوم ببداية التعاملات قيمة 74.640 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب اليوم ببداية التعاملات قيمة 16.640 جنيهاً.