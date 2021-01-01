اليوم .. الزيارة الملكية لأسرة الملك فاروق لمعبد كوم أمبو



أسرة الملك فاروق أسرة الملك فاروق

شهد معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، زيارة ملكية لـ أحمد فؤاد بن الملك فاروق وأسرته المكونة من 5 أفراد ضمنهم الأمير فخر الدين نجله وحفيد الملك فاروق.







زيارة نجل الملك فاروق الي معبد كوم أمبو

وتضمنت زيارة الأسرة الملكية لأروقة المعبد وجولة للتعرف التاريخ الاثري للمعبد، إضافة إلى لمتحف التمساح الموجود داخل المعبد، والذي يعد أكبر متحف عالمي يخص حيوان واحد فقط، ويضم عدد من التماسيح المحنطة منذ أيام القدماء المصريين، حيث أنه يتم عرضهم مازالت في مرحلة الجنين وبالأحجام الصغيرة والكبيرة.

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وشهدت الزيارة الملكية لأسرة الملك فاروق بمعبد كوم أمبو تشديدات أمنية مكثفة لتأمينهم خلال جولتهم ومساعدتهم على قضاء أوقات ممتعة على أكمل وجه.وجاءت هذه الزيارة بعد جولتهم الأثرية بمعابد الأقصر وإدفو، حيث أنهم كانوا استقلوا دهبية نيلية وتوجهوا بعدها إلى أسوان عن طريق نهر النيل.ومن المقرر استكمال الأسرة الملكية والتى تضمنت أحمد فؤاد أبن الملك فاروق وآسرته المكونة من 5 أفراد ضمنهم الأمير فخر الدين نجله وحفيد الملك فاروق جولتهم السياحية في مدينة أسوان.وفي سياق آخر استقبلت محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وابنتها الأميرة إليزابيث، حيث زارت خلال زيارتها منطقة الكاب الأثرية بمدينة إدفو، وتستكمل بعد ذلك رحلتها إلى محافظة الأقصر