اليوم .. الزيارة الملكية لأسرة الملك فاروق لمعبد كوم أمبو

شهد معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان، مساء اليوم السبت، زيارة ملكية لـ أحمد فؤاد بن الملك فاروق وأسرته المكونة من 5 أفراد ضمنهم الأمير فخر الدين نجله وحفيد الملك فاروق.
زيارة نجل الملك فاروق الي معبد كوم أمبو
وتضمنت زيارة الأسرة الملكية لأروقة المعبد وجولة للتعرف التاريخ الاثري للمعبد، إضافة إلى لمتحف التمساح الموجود داخل المعبد، والذي يعد أكبر متحف عالمي يخص حيوان واحد فقط، ويضم عدد من التماسيح المحنطة منذ أيام القدماء المصريين، حيث أنه يتم عرضهم مازالت في مرحلة الجنين وبالأحجام الصغيرة والكبيرة.
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