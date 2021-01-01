أعرف .. حالة الطقس غدا



حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء الطقس أن يسود غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة إلى معتدل في النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بحسب البيان الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية.



حالة الطقس في مصر

ويميل الطقس للدفء، على جنوب سيناء، وشمال سيناء، وشمال الصعيد، ويصبح مائل للحرارة، على جنوب الصعيد، وبارد في الليل، على أغلب الأنحاء.



ونوهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط، يسوده حالة من معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج، يتراوح من 2 إلى 3 متر، والبحر الأحمر، يشهد حالة من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج ما بين 1 إلى 1.75 متر.

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فرص سقوط أمطاروالقاهرة الكبرى، يسودها فرص لسقوط ضعيف للأمطار خفيفة، على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20% تقريبًا، مع رياح نشطة، بقيمة 32كم/س، والجو يكون غائم جزئيًا.أما جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، يشهد فرص لسقوط أمطار خفيفة، على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30% تقريبًا، مع نشاط للرياح يكون نشط 36كم/س، والجو يصبح غائم جزئيًا.والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، يسودها فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا، ونشاط للرياح نشط، بمعدل 42كم/س، والجو يكون غائم جزئيًا.أخبار الطقس غدًا الأحدوالسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، يسودها فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، ونشاط للرياح بمعدل 36كم/س، إلى جانب الجو يكون غائم جزئيًا.بينما جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسوده نشاط للرياح بمقدار 36كم/س، والجو غائم، أما شمال الصعيد، يشهد معدل نشاط الرياح بقيمة 32كم/س، وأجواء غائمة جزئيًا، فيما يسود جنوب الصعيد، نشاط للرياح معتدل، بقيمة 28 كم/س، وأجواء مشمسة.حالة الطقس غدا الأحدالقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.العلمين الجديدة العظمى 19والصغرى 12.العاصمة الإدارية العظمى 20 الصغرى 12.بنها العظمى 20 والصغرى 13.وادي النطرون العظمى 20 والصغرى 12.