فيديو l شيخ الأزهر : هذا رائي في الديانة الإبراهيمية

كشف الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والمشرف على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف، تفاصيل رفض الأزهر دعاوى دمج الديانات الثلاث في الديانة الإبراهيمية.
موقف الأزهر الشريف من الديانة الإبراهيمية
وقال "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": "الأزهر الشريف لا يعرف ما يسمى بالديانة الإبراهيمية وإنما يعرف أن لكل أمة خصوصية وشريعة والدين الذي جاء به إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام هو دين الله والاعتراف بإله واحد ودين واحد وهو الإسلام، وسيدنا إبراهيم مسلم وكل الأنبياء كذلك، ومن هنا الأزهر والمسلمون لم يدعوا إلى ما يسمى بالديانة الإبراهيمية، بل غير المسلمين هم الذين يرجون ذلك، ومع ذلك لم يقبلوا ولم يندمجموا مع الأديان بل يريدون من الأديان أن تندمج في ديانتهم ويحدث خلط في الأديان".
وأكد: العقائد لا يمكن المساومة عليها على الإطلاق، لذا الأزهر الشريف يعلنها صراحة أن لكل عقيدة ودين استقلاله.
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