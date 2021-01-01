فيديو .. كريستيانو رونالدو يقود النصر للفوز على أبها



كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو

الدوري السعودي، فاز نادي النصر السعودي على نظيره أبها بنتيجة 2/ 0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



سجل هدفي النصر في شباك أبها كل من كريستيانو رونالدو عن طريق ركلة حرة مباشرة والبرازيلي تاليسكا من ركلة جزاء، بينما سجل هدف أبها عبد الفتاح آدم.



ترتيب النصر وأبها في الدوري السعودي

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 49 في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الممتاز، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 24 في المركز الـ 12.

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تشكيل النصر أمام أبهاوكان الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه أبها، مساء اليوم السبت، في الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبد الإله العمري، ألفارو، جيسلان كونان، عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، لويز جوستافو، عبد الرحمن غريب، أندرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو.اتحاد جدة يفوز على الفتحالدوري السعودي، فاز نادي اتحاد جدة على نظيره الفتح بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، بالجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين “ الدوري السعودي الممتاز”.أهداف مباراة الاتحاد والفتحسجل أهداف الاتحاد عبد الرزاق حمد الله في الدقائق (7، و50 من ركلة جزاء و90+9)، وأحمد شراحيلي (59)، وكورونادو (90)، وفي الجهة الأخرى جاء هدف الفتح الوحيد في الدقيقة 41، عن طريق المغربي مراد باتنا.ووصل الاتحاد إلى النقطة 50 في جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز في المركز الأول، بينما توقف رصيد الفتح عند 32 نقطة.ورفع حمد الله بهاتريك اليوم رصيده إلى 15 هدفا، تصدر بها قائمة الهدافين.تشكيل اتحاد جدة أمام الفتحوشهد تشكيل الاتحاد الأساسي تواجد أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني بينما يغيب طارق حامد عن المباراة تنفيذًا لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة مع تغريمه 10 آلاف ريال التي صدرت ضده عقب مشادته مع حارس الفيحاء بالمباراة الأخيرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.وأتى تشكيل الاتحاد أمام الفتح كالتالي:حراسة المرمي: مارسيلو جروهي.خط الدفاع: أحمد حجازي وأحمد شراحيلي وحمد الله العليان وزكريا هوساوي.خط الوسط: برونو هنريكي وايفور كورنادو وهيلدر كوستا وعبد الرحمن العبود ورمارينهور.خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.https://twitter.com/i/status/1637172724731609089