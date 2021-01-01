ينتهي الساعة 4 مساء .. علوم القاهرة تحدد انتهاء موعد اليوم الدراسي

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أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن تغيير مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان الكريم والذي يبدأ الأسبوع القادم.



وقال الدكتور أحمد الشريف، إن الكلية قامت بتغير مواعيد الجداول الدراسية خلال شهر رمضان تسهيلا على الطالب ، مؤكدا على أن اليوم الدراسى ينتهى الرابعة عصرا بعد تقليل مدة المحاضرة إلى 40 دقيقة فقط .



جامعة القاهرة

فازت جامعة القاهرة بكأس مسابقة "عباقرة الجامعات" الموسم الخامس بعد تحقيق أفضل النتائج بلا أي هزيمة وحصد أعلى الدرجات على مستوى المسابقة على مدار المواسم الأربعة، حيث فاز فريق طلاب جامعة القاهرة في المباراة النهائية مع جامعة أسيوط بحصولهم على نتيجة 180 / 140، بعد مباراة ماراثونية استطاع طلاب جامعة القاهرة إحراز لقب الموسم الخامس وللعام الثاني على التوالي والمرة الثالثة في تاريخ المسابقة لتنفرد بأكبر عدد من الألقاب منذ بدء المسابقة بعدد 3 ألقاب.

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كما شارك وجيه سمير عبيد الطالب بكلية قصر العيني في مباراة أفضل لاعب للموسم الخامس محققا 55 نقطة بعد الفائز بالمركز الأول.وسجل طلاب جامعة القاهرة خلال المنافسة 1005 نقطة، وهي تعني مساهمة طلاب جامعة القاهرة في تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجًا في مصر بمبلغ (15,000,000جنيه) والتي تُعد قيمة الجائزة المقدمة من البنك الأهلي المصري.وقد تكون فريق جامعة القاهرة من 8 طلاب من كليات الجامعة وهم: أحمد عبد الرحمن عوض عصفور كلية الطب البشري، وعبد الوهاب حسن عبد الوهاب كلية الصيدلة، ووجيه سمير عبيد كلية الطب البشري، وأحمد محمد ممدوح كلية الحقوق، وهدى شريف عيد كلية طب الفم والأسنان، وحسناء جمعة نجدي كلية الطب البيطري، وفاطمة الزهراء على عيد كلية طب الفم والأسنان، وسما علاء سعيد كلية الإعلام.من جانبه، قدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، التهنئة والتحية للطلاب المشاركين لتحقيق أعلى نتيجة في المسابقة بإجمالي 1005 نقطة، وحصدوا اللقب للموسم الخامس، وأثبتوا أنهم الأفضل على مستوى جامعات مصر، وأن فوزهم بكأس المسابقة يعكس قوة التدريب والإعداد العلمي والثقافي الذي تقوم به الجامعة لطلابها، حيث استعدادت جامعة القاهرة على مدار 6 أشهر قبل بدء المسابقة مما ساهم في حصول الجامعة على أعلى الدرجات متفوقة على جميع الجامعات المصرية المشاركة في التصفيات الأولية المؤهلة للمسابقة.