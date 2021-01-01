آثار القاهرة تحدد موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني

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صورة الخبر: كلية الآثار جامعة القاهرة
كلية الآثار جامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم"، حيث قال إنها سوف تعقد مع بداية شهر أبريل وتكون حضوريا داخل مقر الكلية.

وأوضح رجب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن امتحانات الميد تيرم تنطلق يوم الاثنين 1 أبريل، وتكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، إلى أن يتم إجراء الامتحانات في موعد المحاضرة.

وأشار عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، علي أن هناك 20 درجة علي إمتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني "الميد تيرم" للعام الجامعي الحالي 2022 - 2023، وسوف تكون في ورق مختوم من الكنترول ويستلمها دكتور استاذ المادة، مضيفآ إلي أن تم إيضا تجهيز صالات مجهزة لعقد امتحانات الميدترم، حتي يتم خوض الاختبارات بها في حالة طلب دكتور المادة ذلك الأمر بسبب العدد الكبير من الطلاب.

المصدر: elbalad

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