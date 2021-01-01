اللقطات الأولى لـ زلزال بقوة 6.9 ريختر ضرب الإكوادور

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › اللقطات الأولى لـ زلزال بقوة 6.9 ريختر ضرب الإكوادور

صورة الخبر: زلزال الإكوادور
زلزال الإكوادور

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول لقطات لـ زلزال بقوة 6.9 ريختر ضرب الإكوادور منذ قليل، مؤكدا أن شدة الزلزال كبيرة ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتابع انهيار عدة منازل بسبب الزلزال الذي ضرب الإكوادور، وسط مخاوف من حدوث تسونامي بسبب تواجد الإكوادور على المحيط الهادي ".

وضرب زلزال قوي بلغت شدته الأولية 6.9 درجة على مقياس ريختر دولة الإكوادور، حيث شعر به سكان عدد من المناطق البعيدة مثل جواياكيل وماتشالا وبيرو المجاورة.



وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، وقع الزلزال في تمام الساعة 12:12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في مقاطعة أزواي، على بعد حوالي 47 كيلومترًا شمال غرب كوينكا أو 77 كيلومترًا جنوب شرق جواياكيل.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال الأولية بلغت 6.7 درجة، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 6.9.

المصدر: رويترز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اللقطات الأولى لـ زلزال بقوة 6.9 ريختر ضرب الإكوادور

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
85531

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager