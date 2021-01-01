اللقطات الأولى لـ زلزال بقوة 6.9 ريختر ضرب الإكوادور



زلزال الإكوادور زلزال الإكوادور

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول لقطات لـ زلزال بقوة 6.9 ريختر ضرب الإكوادور منذ قليل، مؤكدا أن شدة الزلزال كبيرة ".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتابع انهيار عدة منازل بسبب الزلزال الذي ضرب الإكوادور، وسط مخاوف من حدوث تسونامي بسبب تواجد الإكوادور على المحيط الهادي ".



وضرب زلزال قوي بلغت شدته الأولية 6.9 درجة على مقياس ريختر دولة الإكوادور، حيث شعر به سكان عدد من المناطق البعيدة مثل جواياكيل وماتشالا وبيرو المجاورة.

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وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، وقع الزلزال في تمام الساعة 12:12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في مقاطعة أزواي، على بعد حوالي 47 كيلومترًا شمال غرب كوينكا أو 77 كيلومترًا جنوب شرق جواياكيل.وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال الأولية بلغت 6.7 درجة، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 6.9.