ننشر ..صورة مسجد عمرو بن العاص بعد ترميمه

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صورة الخبر: مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

نشرت وزارة الأوقاف ، صورة حديثة لمسجد عمرو بن العاص ،بفسطاط مصر ، بعدما تم تجديده وترميمه ، وأصبح في أبهى صوره لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعمال تنفيذ مشروع تطوير "حدائق الفسطاط"، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واستشاريو المشروع.

وزار رئيس الوزراء ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتعرف على أعمال التطوير التي تتم، وتشمل الساحة وملحقاتها، بما في ذلك مدخل الساحة من ناحية المسجد، والبوابات، والمُسطحات الخضراء، والنافورة الرئيسية، والسُلم الرئيسي، وسوق الفسطاط، وأحواض الزراعة، والنخيل، والتراسات، والنصب التذكاري.

وأوضح اللواء محمود نصار أن الأعمال المتبقية في ساحة جامع عمرو بن العاص تشمل استكمال مجموعات النخيل التي يتم زراعتها، ووحدات الإضاءة وأنظمة الصوت في الساحة الخارجية للمسجد، موضحاً أن التطوير يشمل منطقة الأسواق، وهي إحدى المناطق والمعالم الرئيسية، ويعدُ المدخل الخاص بها من ساحة جامع عمرو بن العاص، والهدف منها هو إحياء فكرة الأسواق الحرفية، التي كانت موجودة في منطقة الفسطاط قديما، مثل سوق الزجاج، والفخار، والجلود، وغيرها من الحرف التقليدية التي كانت تميز القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط.

كما قام رئيس الوزراء بدخول مسجد جامع عمرو بن العاص لتفقد أعمال الترميم ورفع الكفاءة، التي انتهت منها شركة "المقاولون العرب"، حيث استمع إلى شرح من المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة الشركة عن الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التأكد من كفاءة الإضاءة بالمسجد، والإذاعات الداخلية، تمهيداً لفرش المسجد، استعداداً لشهر رمضان الكريم، وتجول "مدبولي" داخل المسجد، مشيداً بأعمال الترميم التي تمت بأعلى كفاءة.

المصدر: elbalad

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