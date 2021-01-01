فيديو .. خالد الجندى يوضح: هؤلاء أحب الناس إلى الله



خالد الجندى خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك حديثا نبويا يعتبر برنامج عمل يمكن الاقتداء به فى كافة أمور حياتنا، لافتا إلى أن الحديث يرد على سؤال أحد الصحابة إلى سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، عن من هم أحب الناس إلى الله؟ وأحب الأعمال إلى الله.



قرأ الجندى، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم السبت، الحديث النبوى الشريف الذى يرد على أسئلة الصحابى، عَنْ اِبْنِ عُمَرْ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ؟



وَأَيَّ اَلْأَعْمَالَ أَحَبَّ إِلَى اَللَّهِ ؟.. قَالَ رسول الله صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تَدْخِلُهُ عَلَى مُؤْمِنٍ: تَكْشِفُ عَنْهُ كَرْبًا، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَيْنِ فِي مَسْجِدٍ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضا، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ".

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وتابع الجندى، حديثه قائلا: "أحب الناس إلى الله، أنا متوقع أكثرهم حج وعمرة وتسبيح واستغفار، فوجئت إن أكثر واحد بيحبه ربنا، أنفعهم للناس، اللى بيوصل عجوز، ويساعد مريض، اللى بيخلص أى حاجة تنفع المجتمع، قال أنفعهم للناس وليس للمسلمين، قال كل الناس، شوف انت نفعت الناس ازاى".